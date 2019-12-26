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  • Умяров: «Не скажу, что в «Спартаке» кто-то доволен нынешней игрой»

Умяров: «Не скажу, что в «Спартаке» кто-то доволен нынешней игрой»

26 декабря 2019, 15:44
7

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал выступление команды в осенней части РПЛ.

— Каковы итоги этого года?

— Не скажу, что в «Спартаке» кто-то доволен нынешним выступлением, но мы постараемся исправить ситуацию.

— Вы пробились в стартовый состав не только «Спартака», но весьма неожиданно и молодежной сборной России, учитывая, что вас довызвали из-за травмы ростовчанина Глебова.

— Не очень люблю слово «неожиданно». В футболе случаются травмы и дисквалификации, надо всегда быть готовым выйти на поле. Очень был рад сыграть за сборную. К тому же это помогло пробиться в состав «Спартака».

— Весной прошлого года вы были запасным в клубе ПФЛ, а теперь выходите с первых минут в «Спартаке». Как дался этот скачок в психологическом плане?

— Да, я в минувшем сезоне успел поиграть во всех лигах России — от второй до высшей. Конечно, разница есть, и самое главное как раз — быть готовым психологически. К новым скоростям, атмосфере, уровню футбола. Я старался подходить к этому профессионально, и мне кажется, что получилось.

— Своей игрой довольны?

— Не люблю давать публичных оценок, пусть это делают эксперты. Мое дело играть и наслаждаться футболом. Я стараюсь не хвалить себя, но и не слишком критиковать. Выбираю золотую середину. Но, конечно, всегда хочется играть лучше, – сказал Умяров.

  • В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.
  • «Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

Умяров – дебютант года в РПЛ


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (7)
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ВасяК
1577367089
Звездняк не поймай!!!А то с Ростовом,начудил!!!
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Диктор
1577371957
От вас лишь зависит как вы будете играть.
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VVM1964
1577372392
Надеюсь что слова не разойдутся с делом и весной вы это докажете .
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piligrim1986
1577372757
кроме федуна)
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vka1970
1577377471
Был бы удивлён если б кто то был доволен и игрой и местом.Старайся лучше и не чуди как с Ростовом.
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oyabun
1577383057
А покаяться за игру с Ростовом? Начудил так начудил..
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zigbert
1577432002
Надо прибавлять Наиль а не опускаться ниже своей планки.
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