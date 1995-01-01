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    Умяров: «Не скажу, что в «Спартаке» кто-то доволен нынешней игрой»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал выступление команды в осенней части РПЛ.

    — Каковы итоги этого года?

    — Не скажу, что в «Спартаке» кто-то доволен нынешним выступлением, но мы постараемся исправить ситуацию.

    — Вы пробились в стартовый состав не только «Спартака», но весьма неожиданно и молодежной сборной России, учитывая, что вас довызвали из-за травмы ростовчанина Глебова.

    — Не очень люблю слово «неожиданно». В футболе случаются травмы и дисквалификации, надо всегда быть готовым выйти на поле. Очень был рад сыграть за сборную. К тому же это помогло пробиться в состав «Спартака».

    — Весной прошлого года вы были запасным в клубе ПФЛ, а теперь выходите с первых минут в «Спартаке». Как дался этот скачок в психологическом плане?

    — Да, я в минувшем сезоне успел поиграть во всех лигах России — от второй до высшей. Конечно, разница есть, и самое главное как раз — быть готовым психологически. К новым скоростям, атмосфере, уровню футбола. Я старался подходить к этому профессионально, и мне кажется, что получилось.

    — Своей игрой довольны?

    — Не люблю давать публичных оценок, пусть это делают эксперты. Мое дело играть и наслаждаться футболом. Я стараюсь не хвалить себя, но и не слишком критиковать. Выбираю золотую середину. Но, конечно, всегда хочется играть лучше, – сказал Умяров.

    • В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.
    • «Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

    Умяров – дебютант года в РПЛ


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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