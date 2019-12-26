Умяров: «Не скажу, что в «Спартаке» кто-то доволен нынешней игрой»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал выступление команды в осенней части РПЛ.

— Каковы итоги этого года?

— Не скажу, что в «Спартаке» кто-то доволен нынешним выступлением, но мы постараемся исправить ситуацию.

— Вы пробились в стартовый состав не только «Спартака», но весьма неожиданно и молодежной сборной России, учитывая, что вас довызвали из-за травмы ростовчанина Глебова.

— Не очень люблю слово «неожиданно». В футболе случаются травмы и дисквалификации, надо всегда быть готовым выйти на поле. Очень был рад сыграть за сборную. К тому же это помогло пробиться в состав «Спартака».

— Весной прошлого года вы были запасным в клубе ПФЛ, а теперь выходите с первых минут в «Спартаке». Как дался этот скачок в психологическом плане?

— Да, я в минувшем сезоне успел поиграть во всех лигах России — от второй до высшей. Конечно, разница есть, и самое главное как раз — быть готовым психологически. К новым скоростям, атмосфере, уровню футбола. Я старался подходить к этому профессионально, и мне кажется, что получилось.

— Своей игрой довольны?

— Не люблю давать публичных оценок, пусть это делают эксперты. Мое дело играть и наслаждаться футболом. Я стараюсь не хвалить себя, но и не слишком критиковать. Выбираю золотую середину. Но, конечно, всегда хочется играть лучше, – сказал Умяров.

В этом сезоне Умяров сыграл в РПЛ девять матчей, результативными действиями не отметился.

«Спартак» идет на десятом месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

Умяров – дебютант года в РПЛ



