Сулейманов – самый подорожавший российский игрок в 2019 году

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал самым подорожавшим российским игроком в 2019 году. Его стоимость увеличилась на 9,2 миллиона евро. Теперь портал Transfermarkt оценивает уроженца Дагестана в 12 миллионов.

На втором месте по показателю вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Его стоимость увеличилась на 9,1 миллиона евро до 10 миллионов.

Третий – полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Если в начале года он стоил 3 миллиона евро, то теперь – 12.