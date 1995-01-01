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    Сулейманов – самый подорожавший российский игрок в 2019 году

    Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал самым подорожавшим российским игроком в 2019 году. Его стоимость увеличилась на 9,2 миллиона евро. Теперь портал Transfermarkt оценивает уроженца Дагестана в 12 миллионов.

    На втором месте по показателю вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Его стоимость увеличилась на 9,1 миллиона евро до 10 миллионов.

    Третий – полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Если в начале года он стоил 3 миллиона евро, то теперь – 12.

    • Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил четыре гола, сделал пять результативных пасов.
    • На счету Сафонова 19 встреч в чемпионате России нынешнего сезона.
    • «Краснодар» в таблице РПЛ идет вторым.

    Источник: Transfermarkt

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