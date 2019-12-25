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  • Сулейманов – самый подорожавший российский игрок в 2019 году

Сулейманов – самый подорожавший российский игрок в 2019 году

25 декабря 2019, 20:40
20

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал самым подорожавшим российским игроком в 2019 году. Его стоимость увеличилась на 9,2 миллиона евро. Теперь портал Transfermarkt оценивает уроженца Дагестана в 12 миллионов.

На втором месте по показателю вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Его стоимость увеличилась на 9,1 миллиона евро до 10 миллионов.

Третий – полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Если в начале года он стоил 3 миллиона евро, то теперь – 12.

  • Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил четыре гола, сделал пять результативных пасов.
  • На счету Сафонова 19 встреч в чемпионате России нынешнего сезона.
  • «Краснодар» в таблице РПЛ идет вторым.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (20)
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Кузьмич на трибуне
1577299688
Ну допустим что Сулейманов подорожал, Допустим. Ну и что из того? Ну допустим решит С.Н.Галицкий продать его сегодня? что много на этом заработает? Что из за этого произошло в Мире Футбола??? Вот если Сулейманов будет играть на ЧЕ, станет лучшим бомбардиром, и в финале сделает хет-трик???? Вот это будет достижение. А пока что только надежды. Конечно я очень хочу что бы Сулейманов помог в этом сезоне занять Краснодару призовое место-позволяющее без всяких отборов попасть в ЛЧ, и дойти до 1\2 финала, а может и выше. Поэтому желаю ему самых высоких достижений. Пока что после победы над Порту ничем особым Сулейманов не отличился.
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paracetamol
1577300410
Спёкся ваш Шапи. Причем довольно быстро. Медные трубы не прошел, понимаешь.
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Retiremen_VMF
1577300949
Ни кто никого никуда не продаст. Если парень не поймает звезду, это буде хороший игрок. К 20 годам только начинают играть, а не спекаются. Медные трубы с Порту в ЛЧ не прошел? Ну тогда извините...
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Krasnodar 123
1577301204
Магомеду еще надо много работать, очень много! Класс свой необходимо повышать!
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DOCTOR PENALTY
1577302452
Стоимость - это то бабло, которое конкретно предлагают. А портальные фантазии и сплетни не стоят ни рубля.
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ivanthebest
1577303248
Теперь можно и на заслуженный отдых. Чего, на контракты себе наработали, а дальше лимит сделает своё расслабляющее дело. Все по накатанной схеме. Увы и ах... В европе из них бы звёзд сделали, а у нас они скорее всего потухнут как тот-же Смолов, так и не став звездой, из-за отсутствия здоровой конкуренции и лимита.
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portero
1577304549
сыроват Шапи , надо пахать и пахать, в этом сезоне у него часто растерянные глаза после того , что ничего не получается, или очень мало из того что он хочет сделать.
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Дядя Серёжа
1577323990
Подорожал бы, кабы в ЛЕ не обгадились.
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Томик
1577326000
Если товар слишком сильно и необоснованно дорожает, то его можно и не продать. Пропасть может и завоняться. Самый стоящий(играющий, полезный, готовый к серьёзной борьбе на приличном уровне) из троицы - это Баринов. Этих же двоих раскручивают, как только могут, вместе с командой. У них там в Краснодаре очень агрессивная работа с медиапространством, в последнее время. А иначе как узнают(узнали), что "Краснодар" - самая играющая команда России?
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Кузьмич на трибуне
1577349254
Не могу понять смысла этой статьи. Не уж то за Шапи выстроились гранды мирового футбола? Ну забил он в игре с Порту. Далее команда пошла под откос. Мало того что были сломаны Газинский и Классон, так ещё и Кабелья порвал кресты. Карточный домик просыпался. Серия крупных поражений выбила клуб из калеи. Сам Шапи пока что за собой клуб повести не может, не та позиция на поле, не тот уровень и не тот опыт. Любая истерика в адрес этого футболиста - только мешает молодому дарованию, шустрые агенты накручивают обороты истерики, и тем самым поднимают самооценку игрока, который начинает заражаться вирусом звезды. Он ещё молод, но уже должен понять, что только на поле он может добиться успеха, а все что за полем(ночные бары,девочки,крутые тачки) -это деградадация. Красивая жизнь тянет назад.
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