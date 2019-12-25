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  • FourFourTwo назвал матч Бразилия – Германия лучшей игрой десятилетия

FourFourTwo назвал матч Бразилия – Германия лучшей игрой десятилетия

25 декабря 2019, 12:19
6

Портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей за десять лет.

На первом месте оказался полуфинальный матч чемпионата мира 2014 года, в котором сборная Германии со счетом 7:1 разгромила Бразилию. В первой восьмерке – пять матчей с участием «Барселоны».

10 лучших матчей десятилетия:

1. Бразилия – Германия – 1:7 (8 июля 2014 года).
2. «Манчестер Сити» – «КПР» – 3:2 (13 мая 2012 года).
3. «Барселона» – «Реал» – 5:0 (29 ноября 2010 года).
4. «Барселона» – «ПСЖ» – 6:1 (8 марта 2017 года).
5. «Реал» – «Барселона» – 2:3 (23 апреля 2017 года).
6. «Ливерпуль» – «Боруссия» Д – 4:3 (14 апреля 2016 года).
7. «Барселона» – «Челси» – 2:2 (24 апреля 2012 года).
8. «Барселона» – «Интер» – 1:0 (28 апреля 2010 года).
9. «Ньюкасл» – «Арсенал» – 4:4 (5 февраля 2011 года).
10. «Челси» – «Тоттенхэм» – 2:2 (2 мая 2016 года).

Источник: FourFourTwo
Весь мир Барселона Бразилия Германия
Комментарии (6)
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Давид59
1577271531
Такое бывает редко. Когда залетает всё. Бразильцам не повезло, что они оказались в этой ситуации
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BleffSlade
1577275202
Имхо, 1 и 3 игры надо вообще исключить из списка... Потому, что игры там не было, а было "избиение"....
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InterMilLano1908
1577278226
Барса интер 1-0 это лучший из-за того как Бускетс симулировать и стал мемом на долгие годы???
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Cules2013
1577284671
Какие критерии - неясно. 4-4-2 молчит на этот счёт
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Chesn0k
1577292870
да там просто бразиков чпокнулии. Ливерпуль - Барселона или Барселона ПСЖ - игра десятилетия
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