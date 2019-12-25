FourFourTwo назвал матч Бразилия – Германия лучшей игрой десятилетия

Портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей за десять лет.

На первом месте оказался полуфинальный матч чемпионата мира 2014 года, в котором сборная Германии со счетом 7:1 разгромила Бразилию. В первой восьмерке – пять матчей с участием «Барселоны».

10 лучших матчей десятилетия:

1. Бразилия – Германия – 1:7 (8 июля 2014 года).

2. «Манчестер Сити» – «КПР» – 3:2 (13 мая 2012 года).

3. «Барселона» – «Реал» – 5:0 (29 ноября 2010 года).

4. «Барселона» – «ПСЖ» – 6:1 (8 марта 2017 года).

5. «Реал» – «Барселона» – 2:3 (23 апреля 2017 года).

6. «Ливерпуль» – «Боруссия» Д – 4:3 (14 апреля 2016 года).

7. «Барселона» – «Челси» – 2:2 (24 апреля 2012 года).

8. «Барселона» – «Интер» – 1:0 (28 апреля 2010 года).

9. «Ньюкасл» – «Арсенал» – 4:4 (5 февраля 2011 года).

10. «Челси» – «Тоттенхэм» – 2:2 (2 мая 2016 года).