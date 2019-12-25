Смолов – о возможном переходе в «МЮ»: «Не говорил даже родителям. Молился, чтобы это произошло»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сообщил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Российский футболист снялся в новом выпуске «КраСава» у Евгения Савина и рассказал, что у него было предложение от английского клуба.

«Я на самом деле не говорил даже родителям, потому что когда об этом говоришь и рассказываешь, эта ситуация теряет энергетику, силу. Чем меньше людей знают об этом, тем больше вероятность, что это может произойти.

Я до последнего момента никому об этом не рассказывал, но в душе у меня все трепетало. Я молился, чтобы это произошло», – сказал Смолов.