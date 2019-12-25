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  • Смолов – о возможном переходе в «МЮ»: «Не говорил даже родителям. Молился, чтобы это произошло»

Смолов – о возможном переходе в «МЮ»: «Не говорил даже родителям. Молился, чтобы это произошло»

25 декабря 2019, 00:14
11

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сообщил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Российский футболист снялся в новом выпуске «КраСава» у Евгения Савина и рассказал, что у него было предложение от английского клуба.

«Я на самом деле не говорил даже родителям, потому что когда об этом говоришь и рассказываешь, эта ситуация теряет энергетику, силу. Чем меньше людей знают об этом, тем больше вероятность, что это может произойти.

Я до последнего момента никому об этом не рассказывал, но в душе у меня все трепетало. Я молился, чтобы это произошло», – сказал Смолов.

  • Об интересе к Смолову со стороны «МЮ» сообщалось в 2018 году. Как рассказал агент Герман Ткаченко, сделка сорвалась.
  • Форвард в двух подряд сезонах (2015/16 и 2016/17) становится лучшим бомбардиром РПЛ.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Смолов Федор
Комментарии (11)
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mutabor0992
1577224135
Похоже на рождественскую сказку...Походу Хведе приснилось.Надо подвязывать паленку пить.
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Psih86
1577250933
Все могло произойти почему нет. МЮ уже как середняк АПЛ лет так семь, как раз клуб для Феди.
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jora_lok
1577251242
Никому не говорил, мало людей знало, энергетика сильная была, но все равно не хватило для перехода в МЮ
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mp7700
1577251406
Об этом только сам Федя знал и верил. Только сделка сорвалась, потому что сам МЮ не знал о существовании феди.
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АлексOZ
1577251508
молился....... )))))))))) , а надо было ........ тренироваться ))))))
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Lester84
1577253248
Плохо молился)))
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Hektor 84
1577258347
В Манчестере до сих пор места себе не найдут. Плачут что трансфер сорвался.
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RJM555
1577265596
Прям философ......как он рассуждает....?!!
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3a zenit
1577266688
"Чем меньше людей знают об этом, тем больше вероятность, что это может произойти." есть такая херня в жизни
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яцык
1577345771
чушь полная.не такие там уже дебилы
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