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    Смолов – о возможном переходе в «МЮ»: «Не говорил даже родителям. Молился, чтобы это произошло»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сообщил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Российский футболист снялся в новом выпуске «КраСава» у Евгения Савина и рассказал, что у него было предложение от английского клуба.

    «Я на самом деле не говорил даже родителям, потому что когда об этом говоришь и рассказываешь, эта ситуация теряет энергетику, силу. Чем меньше людей знают об этом, тем больше вероятность, что это может произойти.

    Я до последнего момента никому об этом не рассказывал, но в душе у меня все трепетало. Я молился, чтобы это произошло», – сказал Смолов.

    • Об интересе к Смолову со стороны «МЮ» сообщалось в 2018 году. Как рассказал агент Герман Ткаченко, сделка сорвалась.
    • Форвард в двух подряд сезонах (2015/16 и 2016/17) становится лучшим бомбардиром РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2314

      mutabor0992 33 минуты назад

      Похоже на рождественскую сказку...Походу Хведе приснилось.Надо подвязывать паленку пить.

      0
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      Рейтинг: +4360

      серега кашин 35 минут назад

      а агенты решили по другому

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