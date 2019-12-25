Смолов – о возможном переходе в «МЮ»: «Не говорил даже родителям. Молился, чтобы это произошло»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сообщил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Российский футболист снялся в новом выпуске «КраСава» у Евгения Савина и рассказал, что у него было предложение от английского клуба.
«Я на самом деле не говорил даже родителям, потому что когда об этом говоришь и рассказываешь, эта ситуация теряет энергетику, силу. Чем меньше людей знают об этом, тем больше вероятность, что это может произойти.
Я до последнего момента никому об этом не рассказывал, но в душе у меня все трепетало. Я молился, чтобы это произошло», – сказал Смолов.
- Об интересе к Смолову со стороны «МЮ» сообщалось в 2018 году. Как рассказал агент Герман Ткаченко, сделка сорвалась.
- Форвард в двух подряд сезонах (2015/16 и 2016/17) становится лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: YouTube-канал «КраСава»