Дюков: «Готов биться за болельщиков, важен каждый»

В преддверии декабрьского матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» случились массовые задержания фанатов гостей. Ситуацию прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

«Задержания на матче «Зенит» — «Спартак» происходили на основании информации о том, что в Петербурге планируются массовые драки — 150 на 150 человек. Верю ли я ей? Конечно. Я лично видел видео с автобусами, битами, капами, масками и перчатками для рукопашного боя. Сотрудники правоохранительных органов показали мне его в кабинете РФС.

Я готов биться за болельщиков, для футбола важен каждый. Но если была получена такая информация, то органы должны были на нее реагировать», – сказал Дюков.