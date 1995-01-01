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    Дюков: «Готов биться за болельщиков, важен каждый»

    В преддверии декабрьского матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» случились массовые задержания фанатов гостей. Ситуацию прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

    «Задержания на матче «Зенит» — «Спартак» происходили на основании информации о том, что в Петербурге планируются массовые драки — 150 на 150 человек. Верю ли я ей? Конечно. Я лично видел видео с автобусами, битами, капами, масками и перчатками для рукопашного боя. Сотрудники правоохранительных органов показали мне его в кабинете РФС.

    Я готов биться за болельщиков, для футбола важен каждый. Но если была получена такая информация, то органы должны были на нее реагировать», – сказал Дюков.

    • Функционер ранее был президентом «Зенита», при нем команда выигрывала чемпионат России.
    • По мнению Дюкова, РПЛ нужна реформа.
    • РФС на сегодняшнем (24 декабря) исполкоме увеличил штрафы за оскорбления судей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +87

      бурминка 16 минут назад

      Скажу просто: Не верю !!!

      1
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      Рейтинг: +10967

      vka1970 20 минут назад

      Версии у этих руководителей РФС прямо противоположные.Сначала был негатив по Дзюбе, теперь по Сан-Марино, а теперь драки мать твою ёж.Вы уж там определитесь хотя бы как врать.........

      2
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      Рейтинг: +4359

      серега кашин 27 минут назад

      на словах вы всегда готовы а на деле язык в одно место и напопятную

      1
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      Рейтинг: +941

      serhio80 39 минут назад

      Очень оригинально вы бьетесь за болельщиков)

      2
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      Рейтинг: +602

      dolf666 51 минуту назад

      П и з дабол детектед!!! Ещё там небось были мачете, рпг, ниндзя.. он же лично всё видел

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