Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дюков: «Готов биться за болельщиков, важен каждый»

24 декабря 2019, 22:46
9

В преддверии декабрьского матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» случились массовые задержания фанатов гостей. Ситуацию прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

«Задержания на матче «Зенит» — «Спартак» происходили на основании информации о том, что в Петербурге планируются массовые драки — 150 на 150 человек. Верю ли я ей? Конечно. Я лично видел видео с автобусами, битами, капами, масками и перчатками для рукопашного боя. Сотрудники правоохранительных органов показали мне его в кабинете РФС.

Я готов биться за болельщиков, для футбола важен каждый. Но если была получена такая информация, то органы должны были на нее реагировать», – сказал Дюков.

  • Функционер ранее был президентом «Зенита», при нем команда выигрывала чемпионат России.
  • По мнению Дюкова, РПЛ нужна реформа.
  • РФС на сегодняшнем (24 декабря) исполкоме увеличил штрафы за оскорбления судей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дюков Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dolf666
1577217448
П и з дабол детектед!!! Ещё там небось были мачете, рпг, ниндзя.. он же лично всё видел
Ответить
serhio80
1577218133
Очень оригинально вы бьетесь за болельщиков)
Ответить
серега кашин
1577218835
на словах вы всегда готовы а на деле язык в одно место и напопятную
Ответить
vka1970
1577219301
Версии у этих руководителей РФС прямо противоположные.Сначала был негатив по Дзюбе, теперь по Сан-Марино, а теперь драки мать твою ёж.Вы уж там определитесь хотя бы как врать.........
Ответить
бурминка
1577219527
Скажу просто: Не верю !!!
Ответить
amazonaws
1577224671
Почему РФС встаёт на защиту арбитров??? Потому что они СВЯЗАНЫ единой коррупционной цепью и набивают свои карманы деньгами. Деньги большие перетекают в их карман, а терять их чиновники не намерены. Они и ВАР пристроили для своего неправедного обогащения. Нет ни одного честного судьи. Все замешаны в коррупции. Менять надо ПОЛНОСТЬЮ всю систему судейства РФС и ВСЕХ чиновников! Судейская МАФИЯ рулит и набивает свои карманы БЕШЕНЫМИ деньгами. Наше судейство ПОГРЯЗЛО в махровой коррупции!!! Вот до чего они дожили. Вернее докатились чиновники РФС в желании ЗАТКНУТЬ всем рты, а самим продолжать ОТМАЗЫВАТЬ скандальных судей, вместо того, чтобы их ПОЖИЗНЕННО отлучать от футбола. Менять надо ПОЛНОСТЬЮ всю систему судейства РФС и ВСЕХ чиновников, чтобы вычистить наш футбол от КРИМИНАЛА чиновников РФС!
Ответить
bset
1577225712
Нужен ты болельщикам. С таким судейством и мерами по запрету критики судей болельщики просто перестанут на футбол ходить, да и только.
Ответить
vladimir-7
1577254222
В чемпионате 2019/2020 дело, в основном, сделано, теперь Дюков может и просто попи**ить, переводя разговор в другое русло. Молодец, отважный воин Газпрома.
Ответить
Hektor 84
1577257629
Ну по бились бы они 150 на 150. Тебе то что от этого? Они же не на стадионе собирались биться. Да и с таким арсеналом не прошли бы. Тупой отмаз.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+