Дюков: «Готов биться за болельщиков, важен каждый»

В преддверии декабрьского матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» случились массовые задержания фанатов гостей. Ситуацию прокомментировал президент РФС Александр Дюков.
«Задержания на матче «Зенит» — «Спартак» происходили на основании информации о том, что в Петербурге планируются массовые драки — 150 на 150 человек. Верю ли я ей? Конечно. Я лично видел видео с автобусами, битами, капами, масками и перчатками для рукопашного боя. Сотрудники правоохранительных органов показали мне его в кабинете РФС.
Я готов биться за болельщиков, для футбола важен каждый. Но если была получена такая информация, то органы должны были на нее реагировать», – сказал Дюков.
- Функционер ранее был президентом «Зенита», при нем команда выигрывала чемпионат России.
- По мнению Дюкова, РПЛ нужна реформа.
- РФС на сегодняшнем (24 декабря) исполкоме увеличил штрафы за оскорбления судей.
Источник: «Матч ТВ»