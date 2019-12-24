Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков: «Нам нужна реформа чемпионата. Мы в РФС за любой кипеш, кроме голодовки»

Дюков: «Нам нужна реформа чемпионата. Мы в РФС за любой кипеш, кроме голодовки»

24 декабря 2019, 18:22
19

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома РФС высказался о возможной реформе РПЛ.

«Нам нужна реформа чемпионата, чтобы мы играли больше, и было больше высокоинтенсивных матчей. Мы в РФС за любой кипеш, кроме голодовки. Нам в сборной нужны хорошие игроки, а для этого они должны играть в современный футбол в клубах.

Быстрые успехи возможны только при изменении работы тренеров, которые должны меньше отвлекаться на комментирование судейства. Что касается возможной реформы Кубка России, то будем смотреть, какое решение примет РПЛ. Если реформ не будет, увеличим число матчей за счет Кубка. Считаю, что можно больше играть в летнее время, там есть окна. Можно начинать чемпионат в конце июня – начале июля», – сказал Дюков.

Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022»

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кошмарик
1577202425
да уж... дюков не хочет остаться без халявного бабла... а на лигу ему насрать..
Ответить
Masteralex
1577202638
"любой кипеш, кроме голодовки" следует трактовать как "делаем всё что угодно, лишь бы откаты в наши карманы не уменьшались, а лучше увеличивались" и очень чмошный намёк по поводу комментирования тренерами судейства
Ответить
bset
1577203318
Может надо, чтобы судьи судили нормально, тогда никто ни на кого отвлекаться не будет?
Ответить
paracetamol
1577203389
Чё-то делать надо. Сейчас бардак!
Ответить
mihail200606
1577203627
Серьёзный человек, а выражается не пойми как..) кипеш.. Ниче им не поможет.. Как можно больше играть,это значит больше команд. Сомневаюсь, что найдётся пусть 20 команд со стабильным финансированием для рпл.. Через год два будут спасать пару тройку каких нибудь несчастных, типа Томи..)) сделают больше клубов, значит к концу сезона количество команд в так называемом "болоте" в середине таблицы только возрастет, и будет куча тоскливых матчей... На данный момент 16 это оптимально, единственное можно увеличить до 3 количество команд в стыках..
Ответить
DeStar
1577203922
Ага, реформа... особенно касаемо кубка. чем реформы по кубку помогут российскому футболу? матчей больше будет? значимость кубка повысят, а толку от этого? как минимум чемп нужно играть весна осень. Это ж каким нужно быть дураком принять в такой стране систему осень - весна? ну как? а самое главное зачем? или есть какие-то аргументы а я не знаю?( или все связано с тем, что все хотят летом отдыхать а не работать да? следить там за матчам, организовывать хрень всякую когда можно полежать на пляже?
Ответить
yorgenbarenz
1577206682
Ждём.В натуре что-нибудь натворят,раз словцо"кипеш"у них в ходу.
Ответить
Garrincha58
1577208516
полное дерьмо а как тогда и что делать в декабре и феврале всё равно отдыхать 2 месяца хоть в той хоть в этой системе дело не в системе весна осень или осень весна дело в лимите и больших зарплатах игроки просто не хотят развиваться в тепличных условиях да и какой дурак станет стремиться к большему если ему и так есть место в составе да ещё за это унылое зрелище хорошо платят
Ответить
САДЫЧОК
1577210577
Удивляюсь ИДИОТИЗМУ этих людей !!! При нынешней системе играет свежий чемпион в Лиге Чемпионов -а при старой весна осень ----играть будет СТАРЫЙ чемпион !.. Если этот руководитель этого не понимает-ТО ОН ЛОХ !
Ответить
kupryaev
1577211176
Название бизнес -проекта "Любой кипеш", результат -"любой,кроме голодовки", время реализации-сразу после того,как тренеры догонят почему нельзя критиковать судей....читаешь и понимаешь,что все в этой стране х.....о и как все-таки не хватает руководящим структурам действительно умных профессионалов
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+