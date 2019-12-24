Дюков: «Нам нужна реформа чемпионата. Мы в РФС за любой кипеш, кроме голодовки»

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома РФС высказался о возможной реформе РПЛ.

«Нам нужна реформа чемпионата, чтобы мы играли больше, и было больше высокоинтенсивных матчей. Мы в РФС за любой кипеш, кроме голодовки. Нам в сборной нужны хорошие игроки, а для этого они должны играть в современный футбол в клубах.

Быстрые успехи возможны только при изменении работы тренеров, которые должны меньше отвлекаться на комментирование судейства. Что касается возможной реформы Кубка России, то будем смотреть, какое решение примет РПЛ. Если реформ не будет, увеличим число матчей за счет Кубка. Считаю, что можно больше играть в летнее время, там есть окна. Можно начинать чемпионат в конце июня – начале июля», – сказал Дюков.

Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022»

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно