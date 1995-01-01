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    Дюков: «Нам нужна реформа чемпионата. Мы в РФС за любой кипеш, кроме голодовки»

    Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома РФС высказался о возможной реформе РПЛ.

    «Нам нужна реформа чемпионата, чтобы мы играли больше, и было больше высокоинтенсивных матчей. Мы в РФС за любой кипеш, кроме голодовки. Нам в сборной нужны хорошие игроки, а для этого они должны играть в современный футбол в клубах.

    Быстрые успехи возможны только при изменении работы тренеров, которые должны меньше отвлекаться на комментирование судейства. Что касается возможной реформы Кубка России, то будем смотреть, какое решение примет РПЛ. Если реформ не будет, увеличим число матчей за счет Кубка. Считаю, что можно больше играть в летнее время, там есть окна. Можно начинать чемпионат в конце июня – начале июля», – сказал Дюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4348

      серега кашин 15 секунд назад

      они со своими реформами наших деревянноногих большими лямоми завлекли, а те и элементарно играть перестали. а 11 баранов и так по стране можно набрать

      0
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      Рейтинг: +2195

      Masteralex 7 минут назад

      "любой кипеш, кроме голодовки" следует трактовать как "делаем всё что угодно, лишь бы откаты в наши карманы не уменьшались, а лучше увеличивались"

      и очень чмошный намёк по поводу комментирования тренерами судейства

      2
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      Рейтинг: +2160

      кошмарик 11 минут назад

      да уж... дюков не хочет остаться без халявного бабла... а на лигу ему насрать..

      1
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      Рейтинг: +8954

      KLIM777 25 минут назад

      вам нужна, а вы для чего там? Отсидеться решили опять. Лимит убирайте накуй, олени, пока 2 место в лч не потеряли.

      1
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      Рейтинг: +648

      SaveAS > KLIM777 19 минут назад

      Я боюсь, что уже нужно переживать и за первое место! Такими темпами это не за горами

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