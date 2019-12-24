Иммобиле – лучший бомбардир Серии А в 2019 году, Альберто – лучший ассистент. Оба выступают за «Лацио»

Серия А ушла на новогоднюю паузу, ближайшие матчи состоятся в январе. В 2019 году лучшим бомбардиров чемпионата Италии стал форвард «Лацио» Чиро Иммобиле. Он забил 22 гола.

Лучший ассистент – его партнер Луис Альберто. Он отдал 15 результативных передач. Он также лидирует по количеству точных передач в финальной трети поля – 692.

С 17 голами Иммобиле лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Серии А.

Альберто также идет первым в гонке ассистентов текущего сезона – 11 результативных пасов.

«Лацио» в таблице идет третьим.

«Лацио» взлетел в тройку из-за поздних голов. Для них даже есть специальный игрок