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    Иммобиле – лучший бомбардир Серии А в 2019 году, Альберто – лучший ассистент. Оба выступают за «Лацио»

    Серия А ушла на новогоднюю паузу, ближайшие матчи состоятся в январе. В 2019 году лучшим бомбардиров чемпионата Италии стал форвард «Лацио» Чиро Иммобиле. Он забил 22 гола.

    Лучший ассистент – его партнер Луис Альберто. Он отдал 15 результативных передач. Он также лидирует по количеству точных передач в финальной трети поля – 692.

    • С 17 голами Иммобиле лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Серии А.
    • Альберто также идет первым в гонке ассистентов текущего сезона – 11 результативных пасов.
    • «Лацио» в таблице идет третьим.

    «Лацио» взлетел в тройку из-за поздних голов. Для них даже есть специальный игрок

    Источник: Бомбардир.ру

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