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  • Иммобиле – лучший бомбардир Серии А в 2019 году, Альберто – лучший ассистент. Оба выступают за «Лацио»

Иммобиле – лучший бомбардир Серии А в 2019 году, Альберто – лучший ассистент. Оба выступают за «Лацио»

24 декабря 2019, 21:45

Серия А ушла на новогоднюю паузу, ближайшие матчи состоятся в январе. В 2019 году лучшим бомбардиров чемпионата Италии стал форвард «Лацио» Чиро Иммобиле. Он забил 22 гола.

Лучший ассистент – его партнер Луис Альберто. Он отдал 15 результативных передач. Он также лидирует по количеству точных передач в финальной трети поля – 692.

  • С 17 голами Иммобиле лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Серии А.
  • Альберто также идет первым в гонке ассистентов текущего сезона – 11 результативных пасов.
  • «Лацио» в таблице идет третьим.

«Лацио» взлетел в тройку из-за поздних голов. Для них даже есть специальный игрок

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лацио Иммобиле Чиро Альберто Луис
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