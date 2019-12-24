Football Insider: «Вест Хэм» готов зимой продать Ярмоленко за 21 миллион

Украинский форвард Андрей Ярмоленко может покинуть «Вест Хэм». Англичане готовы выслушать предложения по футболисту и продать его за 21 миллион евро, информирует Football Insider.

Лондонцы планируют зимой отпустить нескольких футболистов, чтобы взамен приобрести новых. Вместе с Ярмоленко команду могут покинуть Джек Уилшир и Карлос Санчес.