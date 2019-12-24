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  • Football Insider: «Вест Хэм» готов зимой продать Ярмоленко за 21 миллион

Football Insider: «Вест Хэм» готов зимой продать Ярмоленко за 21 миллион

24 декабря 2019, 20:23
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Украинский форвард Андрей Ярмоленко может покинуть «Вест Хэм». Англичане готовы выслушать предложения по футболисту и продать его за 21 миллион евро, информирует Football Insider.

Лондонцы планируют зимой отпустить нескольких футболистов, чтобы взамен приобрести новых. Вместе с Ярмоленко команду могут покинуть Джек Уилшир и Карлос Санчес.

  • «Вест Хэм» в АПЛ идет 16-м.
  • Ярмоленко провел за лондонцев в текущем сезоне 15 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
  • До АПЛ украинец выступал за дортмундскую «Боруссию».

Источник: Football Insider

Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере - более 49 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Вест Хэм Ярмоленко Андрей
Комментарии (2)
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серега кашин
1577215181
с такой статистикой им не светит таких денег
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BlackMurder
1577245931
И никому он не нужен
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