Football Insider: «Вест Хэм» готов зимой продать Ярмоленко за 21 миллион

Украинский форвард Андрей Ярмоленко может покинуть «Вест Хэм». Англичане готовы выслушать предложения по футболисту и продать его за 21 миллион евро, информирует Football Insider.
Лондонцы планируют зимой отпустить нескольких футболистов, чтобы взамен приобрести новых. Вместе с Ярмоленко команду могут покинуть Джек Уилшир и Карлос Санчес.
- «Вест Хэм» в АПЛ идет 16-м.
- Ярмоленко провел за лондонцев в текущем сезоне 15 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
- До АПЛ украинец выступал за дортмундскую «Боруссию».
Источник: Football Insider
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