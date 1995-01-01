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    Football Insider: «Вест Хэм» готов зимой продать Ярмоленко за 21 миллион

    Украинский форвард Андрей Ярмоленко может покинуть «Вест Хэм». Англичане готовы выслушать предложения по футболисту и продать его за 21 миллион евро, информирует Football Insider.

    Лондонцы планируют зимой отпустить нескольких футболистов, чтобы взамен приобрести новых. Вместе с Ярмоленко команду могут покинуть Джек Уилшир и Карлос Санчес.

    • «Вест Хэм» в АПЛ идет 16-м.
    • Ярмоленко провел за лондонцев в текущем сезоне 15 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
    • До АПЛ украинец выступал за дортмундскую «Боруссию».

    Источник: Football Insider

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