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  • Дюков: «Уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать. Футболу нужен был сигнал»

Дюков: «Уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать. Футболу нужен был сигнал»

24 декабря 2019, 17:07
11

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение комитета по этике временно отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.

«Евгений Гинер – мой товарищ. Уважаю его за все, что он сделал для нашего футбола. Своим высказыванием он дал повод для рассмотрения его на комитет по этике. Для судейского комитета было важно, чтобы оно было рассмотрено.

Комитет по этике вынес решение, может, чуть эмоциональное, потому что дискуссия была горячей. Дальше апелляционный комитет рассмотрел апелляцию и удовлетворил ее. Мое мнение? Такая непоследовательность двух комитетов не может радовать. Значит, либо кто-то перестарался, либо другой проявил мягкость. Для нас важен был прецедент.

Я уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать, но футболу нужен был сигнал. У многих людей высокое мнение о себе, хотя они сделали меньше Гинера для нашего футбола. Комментируют судейские решения вместо того, чтобы следить за своей работой. Команда стоит, плохо играет, показывает примитивный футбол, но самое простое решение в этой ситуации – назначить виновным судью. Если ты говоришь, что судья коррупционер, то бросаешь тень на своего соперника по матчу.

Ряд владельцев клубов звонили мне и в личном общении говорили, что пора наводить порядок, ибо они не будут в следующий раз это оставлять без внимания. Их обвиняют в коррупции, обвиняя судью в предвзятости. Не говорю, что это связано с ЦСКА, но было недовольство со стороны клубов по тому, что они не делают», – сказал Дюков.

  • Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
  • После матча с «Краснодаром» (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

РФС сократил дисквалификацию Гинера

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дюков Александр Гинер Евгений
Комментарии (11)
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bset
1577196733
Какой-то недальновидный этот Дюков. Из-за одного Егорова, которого в течение месяца снимут, обосрал Гинера и всю его команду.
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Viper for CSKA
1577196942
А недовольство качеством судейства никто во время телефонных разговоров не выражал? А то Гинера с Гончаренко за эмоциональные тирады наказывают, а некоторых и за дело не трогают. А, да точно, критику же запретили. Забыл. Стоп, момент, "перезапишем". У нас в Федерашке самые лучшие судьи! Особенно гражданин Егоров! Профессионал каких поискать! А господин Дюков - лучший менеджер в истории футбола! Сторонись АПЛ, Ла Лига и Бундеслига! РПЛ под верховенством Дюкова идёт!
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Артем78
1577197063
заголовок не соответствует тексту. Где написано, что цска показывает примитивный футбол? Это даже приемы не желтой прессы, а большой безграмотности журналистов сайта
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1999biovedsa
1577199591
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://bit.vodka/strong
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SaveAS
1577201048
Ага...нужна публичная порка, что бы на Егорова рты не открывали, чтобы все знали что он под крылом и каждый кто скажет что-то будет сурово наказан
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НИКиколай
1577202051
Мы опять лечим следствие ,а не причину...!!!ВСе судейские скандалы вызваны исключительно не профессиональным судейством,а в большинстве предвзятым судейством...и самое главное нет ответа такому грязному судейству с стороны Егорова,а РФС не дал достойную оценку судейскому корпусу...Вели штрафы в отношении футболистов,тренеров,президентов клубов..а в отношении их величества судейского корпуса???они опять остались безнаказаны???могут творить произвол???
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ALEX ML
1577209104
Куда дальше сигналить уже мля. Решите газовый вопрос с судьями
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Ганнибал Лектор
1577210271
Пока такие как Казарцев судят матчи РПЛ, ни о каком развитии судейства нельзя говорить в принципе
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AHTUNGBOL
1577212216
В одном моменте согласен, получается Галицкий, который всегда был за честный футбол, подкупил судью в матче с ЦСКА...
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