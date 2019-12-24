Дюков: «Уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать. Футболу нужен был сигнал»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение комитета по этике временно отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.

«Евгений Гинер – мой товарищ. Уважаю его за все, что он сделал для нашего футбола. Своим высказыванием он дал повод для рассмотрения его на комитет по этике. Для судейского комитета было важно, чтобы оно было рассмотрено.

Комитет по этике вынес решение, может, чуть эмоциональное, потому что дискуссия была горячей. Дальше апелляционный комитет рассмотрел апелляцию и удовлетворил ее. Мое мнение? Такая непоследовательность двух комитетов не может радовать. Значит, либо кто-то перестарался, либо другой проявил мягкость. Для нас важен был прецедент.

Я уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать, но футболу нужен был сигнал. У многих людей высокое мнение о себе, хотя они сделали меньше Гинера для нашего футбола. Комментируют судейские решения вместо того, чтобы следить за своей работой. Команда стоит, плохо играет, показывает примитивный футбол, но самое простое решение в этой ситуации – назначить виновным судью. Если ты говоришь, что судья коррупционер, то бросаешь тень на своего соперника по матчу.

Ряд владельцев клубов звонили мне и в личном общении говорили, что пора наводить порядок, ибо они не будут в следующий раз это оставлять без внимания. Их обвиняют в коррупции, обвиняя судью в предвзятости. Не говорю, что это связано с ЦСКА, но было недовольство со стороны клубов по тому, что они не делают», – сказал Дюков.

Гинера наказали за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова .

. После матча с «Краснодаром» (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

РФС сократил дисквалификацию Гинера