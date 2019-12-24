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  • Лукаку: «Роналду говорил мне, что в Италии забивать сложнее всего»

Лукаку: «Роналду говорил мне, что в Италии забивать сложнее всего»

24 декабря 2019, 01:47
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своем диалоге с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, который состоялся перед трансфером в миланский клуб.

«Я разговаривал с Криштиану Роналду перед переходом в «Интер», и он сказал мне: «Серия А – самая оборонительная лига в мире». По словам Криштиану, он забивал везде, где бы ни играл, но в Италии делать это сложнее всего. Если Роналду так думает, то это правда», – сказал Лукаку.

  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала».
  • За полтора сезона португалец забил 40 голов в 64 матчах.
  • Лукаку после переезда в Италию отличился 14 раз в 22 играх.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Интер Ювентус Роналду Криштиану Лукаку Ромелу
Комментарии (2)
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khateev
1577161813
Лига оборонительная,но вот пасы на него,как в Реале,мало кто отдаёт,особенно обратил внимание на Игуаина,тот вообще его не видит,зато лупит безуспешно с любых позиций.С приходом Сарри стало очевидным,что нынешний Ювентус-не его команда,хотя при Аллегри я бы этого не сказал.
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El_Chori
1577239136
А каким образом вы пересеклись и общаетесь, мне интересно?
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