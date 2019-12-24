Лукаку: «Роналду говорил мне, что в Италии забивать сложнее всего»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своем диалоге с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, который состоялся перед трансфером в миланский клуб.
«Я разговаривал с Криштиану Роналду перед переходом в «Интер», и он сказал мне: «Серия А – самая оборонительная лига в мире». По словам Криштиану, он забивал везде, где бы ни играл, но в Италии делать это сложнее всего. Если Роналду так думает, то это правда», – сказал Лукаку.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала».
- За полтора сезона португалец забил 40 голов в 64 матчах.
- Лукаку после переезда в Италию отличился 14 раз в 22 играх.
Источник: Calciomercato