Лукаку: «Роналду говорил мне, что в Италии забивать сложнее всего»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своем диалоге с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, который состоялся перед трансфером в миланский клуб.

«Я разговаривал с Криштиану Роналду перед переходом в «Интер», и он сказал мне: «Серия А – самая оборонительная лига в мире». По словам Криштиану, он забивал везде, где бы ни играл, но в Италии делать это сложнее всего. Если Роналду так думает, то это правда», – сказал Лукаку.