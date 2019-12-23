Sport24: форвард КАМАЗа Караев поедет на сбор с ЦСКА. Он забил «Спартаку» в Кубке России

Нападающий КАМАЗа Давид Караев пройдет просмотр на зимнем сборе ЦСКА, сообщает Sport24.
В сентябре футболист забил гол с пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/16 финала Кубка России. КАМАЗ проиграл встречу со счетом 1:2.
- Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
- В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
- Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
- Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.
Источник: Sport24