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  • Sport24: форвард КАМАЗа Караев поедет на сбор с ЦСКА. Он забил «Спартаку» в Кубке России

Sport24: форвард КАМАЗа Караев поедет на сбор с ЦСКА. Он забил «Спартаку» в Кубке России

23 декабря 2019, 18:32
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Нападающий КАМАЗа Давид Караев пройдет просмотр на зимнем сборе ЦСКА, сообщает Sport24.

В сентябре футболист забил гол с пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/16 финала Кубка России. КАМАЗ проиграл встречу со счетом 1:2.

  • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
  • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
  • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
  • Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье КАМАЗ ЦСКА Спартак Караев Давид
Комментарии (2)
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oyabun
1577126466
И что? Соболев вот тоже забивал... какое то время.
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De_Frenki
1577127607
да вам уже верить нельзя...дезу сливают сплошную
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