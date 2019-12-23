Sport24: форвард КАМАЗа Караев поедет на сбор с ЦСКА. Он забил «Спартаку» в Кубке России

Нападающий КАМАЗа Давид Караев пройдет просмотр на зимнем сборе ЦСКА, сообщает Sport24.

В сентябре футболист забил гол с пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/16 финала Кубка России. КАМАЗ проиграл встречу со счетом 1:2.