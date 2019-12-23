Гвардиола – о двух матчах за 46 часов: «Я поблагодарил АПЛ. Между играми поместим футболистов в холодильник»

«Манчестер Сити» на этой неделе предстоит провести два матча АПЛ. Между ними пройдет 46 часов и 15 минут.

«Я написал письмо в лигу и поблагодарил ее. После матча с «Вулверхэмптоном» [27 декабря] мы поместим футболистов в холодильник, чтобы они смогли восстановиться к встрече с «Шеффилд Юнайтед» [29 декабря]» – цитирует Гвардиолу ВВС.