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    Гвардиола – о двух матчах за 46 часов: «Я поблагодарил АПЛ. Между играми поместим футболистов в холодильник»

    «Манчестер Сити» на этой неделе предстоит провести два матча АПЛ. Между ними пройдет 46 часов и 15 минут.

    «Я написал письмо в лигу и поблагодарил ее. После матча с «Вулверхэмптоном» [27 декабря] мы поместим футболистов в холодильник, чтобы они смогли восстановиться к встрече с «Шеффилд Юнайтед» [29 декабря]» – цитирует Гвардиолу ВВС.

    • Первый матч «Сити» проведет в гостях, последующий – дома.
    • Команда Гвардиолы идет в таблице третьей.
    • Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – девять очков.

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +476

      Rus9I 15 минут назад

      АПЛ все ровно!
      У них рекламные бабки капают, им насрать на здоровье футболистов.
      К слову, для тех кто думает: Почему бы и не сыграть 2 матча.
      Отвечаю:
      Нагрузки которые получают футболисты в одном матче АПЛ, очень высокие, скажу больше, ни каждый спортсмен выдержит 90+ минут в бешеном ритме.
      А они так играют весь сезон!
      Это не наше РПЛ, где можно по полю перекатываться, и так сойдет)

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      Рейтинг: +2187

      Masteralex 1 час назад

      там вообще 7-8 команд в этих турах у которых между встречами чуть меньше или чуть больше 2 суток, но из топов только ещё у МЮ

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      Рейтинг: +41

      Все_тот_же_Юве 1 час назад

      безумие какое то)

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      Рейтинг: +2187

      Masteralex 1 час назад

      у Вулверхэмптона на 1.5 часа меньше разница между встречами :)

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