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  • Гвардиола – о двух матчах за 46 часов: «Я поблагодарил АПЛ. Между играми поместим футболистов в холодильник»

Гвардиола – о двух матчах за 46 часов: «Я поблагодарил АПЛ. Между играми поместим футболистов в холодильник»

23 декабря 2019, 12:32
6

«Манчестер Сити» на этой неделе предстоит провести два матча АПЛ. Между ними пройдет 46 часов и 15 минут.

«Я написал письмо в лигу и поблагодарил ее. После матча с «Вулверхэмптоном» [27 декабря] мы поместим футболистов в холодильник, чтобы они смогли восстановиться к встрече с «Шеффилд Юнайтед» [29 декабря]» – цитирует Гвардиолу ВВС.

  • Первый матч «Сити» проведет в гостях, последующий – дома.
  • Команда Гвардиолы идет в таблице третьей.
  • Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – девять очков.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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Masteralex
1577094741
у Вулверхэмптона на 1.5 часа меньше разница между встречами :)
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Masteralex
1577094950
там вообще 7-8 команд в этих турах у которых между встречами чуть меньше или чуть больше 2 суток, но из топов только ещё у МЮ
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Rus9I
1577100870
АПЛ все ровно! У них рекламные бабки капают, им насрать на здоровье футболистов. К слову, для тех кто думает: Почему бы и не сыграть 2 матча. Отвечаю: Нагрузки которые получают футболисты в одном матче АПЛ, очень высокие, скажу больше, ни каждый спортсмен выдержит 90+ минут в бешеном ритме. А они так играют весь сезон! Это не наше РПЛ, где можно по полю перекатываться, и так сойдет)
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mihail200606
1577109402
Да по хрену им.. Вообще в баньку русскую сходите лучше))
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Hektor 84
1577113350
Судя по тому сколько футболисты получают они и должны так играть. Что то гвардиола много ныть стал. Наскучило ему в сити.
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1577113934
Ну как будто в первый раз, все прекрасно знают, что в Англии всегда такой график после Рождества, все готовятся соответствующе, включают ротацию. Пеп не первый год в АПЛ работает, в курсе дела, тем более кому кому, а уж точно не топам жаловаться на график с такой глубиной состава. У Сити игры с Вулвз, Шеффилдом и Эвертоном, грех жаловаться.
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