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    Клопп – об отсутствии французов в «Ливерпуле»: «Мбаппе играет за «ПСЖ», Гризманн перешел в «Барселону»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему в его команде нет французов.

    «На самом деле определенной причины нет. Просто Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ», Гризманн перешел в «Барселону». Все знают, насколько хороша сборная Франции. Мы хотели бы подписать французского футболиста, но некоторые из них слишком дороги для нас», – сказал Клопп в интервью Canal+.

    Источник: 90min

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6454

      mihail200606 43 минуты назад

      Ну в общем то после второй фразы можно было ответ заканчивать)) другие щас ливеру не нужны..

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