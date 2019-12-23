Клопп – об отсутствии французов в «Ливерпуле»: «Мбаппе играет за «ПСЖ», Гризманн перешел в «Барселону»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему в его команде нет французов.

«На самом деле определенной причины нет. Просто Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ», Гризманн перешел в «Барселону». Все знают, насколько хороша сборная Франции. Мы хотели бы подписать французского футболиста, но некоторые из них слишком дороги для нас», – сказал Клопп в интервью Canal+.