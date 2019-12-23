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Клопп – об отсутствии французов в «Ливерпуле»: «Мбаппе играет за «ПСЖ», Гризманн перешел в «Барселону»

23 декабря 2019, 11:44
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему в его команде нет французов.

«На самом деле определенной причины нет. Просто Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ», Гризманн перешел в «Барселону». Все знают, насколько хороша сборная Франции. Мы хотели бы подписать французского футболиста, но некоторые из них слишком дороги для нас», – сказал Клопп в интервью Canal+.

Источник: 90min
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (1)
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mihail200606
1577091652
Ну в общем то после второй фразы можно было ответ заканчивать)) другие щас ливеру не нужны..
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