Клопп – об отсутствии французов в «Ливерпуле»: «Мбаппе играет за «ПСЖ», Гризманн перешел в «Барселону»

Ну в общем то после второй фразы можно было ответ заканчивать)) другие щас ливеру не нужны..
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему в его команде нет французов.
«На самом деле определенной причины нет. Просто Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ», Гризманн перешел в «Барселону». Все знают, насколько хороша сборная Франции. Мы хотели бы подписать французского футболиста, но некоторые из них слишком дороги для нас», – сказал Клопп в интервью Canal+.
- Последним французом, выступающим за «Ливерпуль», был защитник Мамаду Сахо.
- В 2017 году мерсисайдский клуб продал его в «Кристал Пэлас».