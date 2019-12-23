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  • Рюдигер – о расизме в матче с «Тоттенхэмом»: «Когда же эта дичь прекратится?»

Рюдигер – о расизме в матче с «Тоттенхэмом»: «Когда же эта дичь прекратится?»

23 декабря 2019, 07:49
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер дал комментарии по поводу проявления расизма в свой адрес во время матча 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Очень грустно снова столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут (как всегда).

Не хочу обвинять в этой ситуации «Тоттенхэм» как клуб, поскольку виноваты только два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков «шпор» со словами поддержки – спасибо вам большое за это.

Очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у «Тоттенхэма», с десятками теле– и видеокамер, это реально сделать.

Если не получится, тогда нужно найти свидетелей этого инцидента. На дворе 2019-й год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?» – написал Рюдигер в твиттере.

  • «Челси» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
  • Арбитр останавливал матч из-за расизма в адрес Рюдигера.
  • Фанаты «Тоттенхэма» изображали на трибунах обезьяньи жесты.
  • Клуб начал официальное расследование инцидента.

Источник: Твиттер Антонио Рюдигера
Англия. Премьер-лига Челси Тоттенхэм Рюдигер Антонио
Комментарии (3)
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RotBerg
1577077515
Спартачи затесались
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Давид59
1577088959
Найдут. "Бейкер стоит" работает по специальности. Всех подряд не хватают, как некоторые.
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portero
1577101616
Да , всех негров тяжело вылечить......
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