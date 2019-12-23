Рюдигер – о расизме в матче с «Тоттенхэмом»: «Когда же эта дичь прекратится?»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер дал комментарии по поводу проявления расизма в свой адрес во время матча 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Очень грустно снова столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут (как всегда).

Не хочу обвинять в этой ситуации «Тоттенхэм» как клуб, поскольку виноваты только два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков «шпор» со словами поддержки – спасибо вам большое за это.

Очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у «Тоттенхэма», с десятками теле– и видеокамер, это реально сделать.

Если не получится, тогда нужно найти свидетелей этого инцидента. На дворе 2019-й год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?» – написал Рюдигер в твиттере.