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    Рюдигер – о расизме в матче с «Тоттенхэмом»: «Когда же эта дичь прекратится?»

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер дал комментарии по поводу проявления расизма в свой адрес во время матча 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    «Очень грустно снова столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут (как всегда).

    Не хочу обвинять в этой ситуации «Тоттенхэм» как клуб, поскольку виноваты только два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков «шпор» со словами поддержки – спасибо вам большое за это.

    Очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у «Тоттенхэма», с десятками теле– и видеокамер, это реально сделать.

    Если не получится, тогда нужно найти свидетелей этого инцидента. На дворе 2019-й год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?» – написал Рюдигер в твиттере.

    • «Челси» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
    • Арбитр останавливал матч из-за расизма в адрес Рюдигера.
    • Фанаты «Тоттенхэма» изображали на трибунах обезьяньи жесты.
    • Клуб начал официальное расследование инцидента.

    Источник: Твиттер Антонио Рюдигера

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3463

      RotBerg 2 часа назад

      Спартачи затесались

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