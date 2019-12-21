Артета – о своем назначении в «Арсенал»: «Это огромная честь, мы должны бороться за главные трофеи»

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу заключения контракта с лондонским клубом.
«Это огромная честь. «Арсенал» – один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень чeтко дали понять это в моих беседах с руководством клуба.
Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдeт, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов», – сказал Артета.
- Испанский специалист заключил с «Арсеналом» контракт до лета 2023 года.
- Будучи игроком, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.
- По итогам 17 туров столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
Источник: Официальный сайт «Арсенала»