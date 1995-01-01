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    Артета – о своем назначении в «Арсенал»: «Это огромная честь, мы должны бороться за главные трофеи»

    Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу заключения контракта с лондонским клубом.

    «Это огромная честь. «Арсенал» – один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень чeтко дали понять это в моих беседах с руководством клуба.

    Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдeт, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов», – сказал Артета.

    • Испанский специалист заключил с «Арсеналом» контракт до лета 2023 года.
    • Будучи игроком, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.
    • По итогам 17 туров столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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