Артета – о своем назначении в «Арсенал»: «Это огромная честь, мы должны бороться за главные трофеи»

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу заключения контракта с лондонским клубом.

«Это огромная честь. «Арсенал» – один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень чeтко дали понять это в моих беседах с руководством клуба.

Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдeт, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов», – сказал Артета.