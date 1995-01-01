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    Яя Туре: «Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре поделился мнением об итогах голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

    «Вы вообще видели, что Садио Мане вытворял в прошлом сезоне? Сколько он забил голов? Чего достиг вместе с «Ливерпулем»? Он заслужил «Золотой мяч». Сейчас я не вижу в Африке лучшего игрока, чем он. Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов», – сказал Туре.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      Stefano Ricci 1 минуту назад

      Лучший игрок лиги чемпионов может быть
      Но не как не лучший игрок календарного года

      0
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      Рейтинг: +137

      vavanze 27 минут назад

      Туре а ты расист

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Nikoo 1 час назад

      Когда этот тупой негр заткнется а блъя

      0
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      Рейтинг: +43

      Jurabay 1 час назад

      Олень рогатый!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Don_Barzini 1 час назад

      Кукушка совсем съехала видимо)) яя буква я последняя в алфавите...

      1
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      Рейтинг: +152

      elessar arnor 2 часа назад

      потому что он белый, объяви это на весь, мол, снова притеснение нигеров

      1
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