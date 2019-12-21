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  • Яя Туре: «Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов»

Яя Туре: «Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов»

21 декабря 2019, 07:21
11

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре поделился мнением об итогах голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Вы вообще видели, что Садио Мане вытворял в прошлом сезоне? Сколько он забил голов? Чего достиг вместе с «Ливерпулем»? Он заслужил «Золотой мяч». Сейчас я не вижу в Африке лучшего игрока, чем он. Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов», – сказал Туре.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Туре Яя Мане Садио
Комментарии (11)
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Don_Barzini
1576906080
Кукушка совсем съехала видимо)) яя буква я последняя в алфавите...
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Jurabay
1576906429
Олень рогатый!
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Nikoo
1576907350
Когда этот тупой негр заткнется а блъя
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vavanze
1576909652
Туре а ты расист
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Psih86
1576914713
И что? ЗМ дают лучшему игроку, а не за победу в ЛЧ. Челси тоже побеждал, давайте Ивановичу дадим мяч, он тогда шикарно играл.
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Дядя Серёжа
1576916934
Из Китая можно на всех плевать.
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Valeron2790
1576917625
Теперь я понял, бороться вместе с ФИФА, это по его мнению, продвигать негров. Расист ё.б.а.н.ы.й.
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Cules2013
1576917819
Ну конечно, Мане сенегалец, а Яя - эвуариец, оба из западной Африки. И кто ещё расист? Ещё и затаенная обида на Барселону осталась, как же так такого великого парня продали, а потом ещё и Пеп пришёл в Сити и опять прикрыл варежку Туре с его выпендрёжом. Облом. Мане очень круто провёл сезон и заслуженно попал в топ-5, но Месси объективно провёл сильнейший сезон из всех кандидатов и награда эта индивидуальная, и общекомандные трофеи нет смысла учитывать как главный аргумент. А чё эт мы не ван Дейка выбрали или Салаха с Алисоном. А ну да, они же недостаточно чёрные для ЯЯ. Так что ли?
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Nerlinger
1576921991
.... ну да и особенно если он не чёрный !!!!
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Hektor 84
1576967914
Еще сказал бы что это проявление расизма!!!
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