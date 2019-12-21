Яя Туре: «Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов»

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре поделился мнением об итогах голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Вы вообще видели, что Садио Мане вытворял в прошлом сезоне? Сколько он забил голов? Чего достиг вместе с «Ливерпулем»? Он заслужил «Золотой мяч». Сейчас я не вижу в Африке лучшего игрока, чем он. Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов», – сказал Туре.