Яя Туре: «Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов»

Лучший игрок лиги чемпионов может быть
Но не как не лучший игрок календарного года
Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре поделился мнением об итогах голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
«Вы вообще видели, что Садио Мане вытворял в прошлом сезоне? Сколько он забил голов? Чего достиг вместе с «Ливерпулем»? Он заслужил «Золотой мяч». Сейчас я не вижу в Африке лучшего игрока, чем он. Это позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов», – сказал Туре.
- Награда досталась капитану «Барселоны» Лионелю Месси.
- Аргентинец опередил в голосовании защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка всего на 7 баллов.
- Тройку лучших замкнул форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, Мане оказался на четвертом месте.