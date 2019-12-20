Главные новости дня. Артета возглавил «Арсенал», Хиддинк получил должность в ПСВ

Алдервейрелд подписал новый контракт с «Тоттенхэмом».

Месси, ван Дейк, Мане – лучшие игроки года по версии The Guardian. Роналду не вошел в тройку.

Артета возглавил «Арсенал».

Умер бывший вратарь сборной СССР Пшеничников. В 1970 году он стал чемпионом с ЦСКА.

«Спартак» интересуется форвардом «Ривера» Борре. Летом его хотело купить «Динамо».

Новичок «Ливерпуля» Минамино – лучший игрок чемпионата Австрии последних пяти лет по «гол+пас».

Хиддинк получил должность в ПСВ.

Комличенко может перейти в Бундеслигу или Лигу 1.

Артета – смелое решение «Арсенала». Но с опозданием в полтора года