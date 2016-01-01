Главные новости дня. Артета возглавил «Арсенал», Хиддинк получил должность в ПСВ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7848

      alex1951 49 минут назад

      Гус Иваныч,а могет все таки в Россию?
      Забудь все и возвращайся.
      Работы - не паханное поле...

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