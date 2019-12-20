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Главные новости дня. Артета возглавил «Арсенал», Хиддинк получил должность в ПСВ

20 декабря 2019, 21:50
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Алдервейрелд подписал новый контракт с «Тоттенхэмом».

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Артета возглавил «Арсенал».

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Артета – смелое решение «Арсенала». Но с опозданием в полтора года

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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alex1951
1576868709
Гус Иваныч,а могет все таки в Россию? Забудь все и возвращайся. Работы - не паханное поле...
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