Месси, ван Дейк, Мане – лучшие игроки года по версии The Guardian. Роналду не вошел в тройку

Британское издание The Guardian опубликовало свой список 100 лучших игроков 2019 года.
Футболист года – форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третье – полузащитник мерсисайдцев Садио Мане.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал четвертым.
Топ-10 рейтинга:
1. Лионель Месси («Барселона»)
2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
3. Садио Мане («Ливерпуль»)
4. Криштиану Роналду («Ювентус»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
7. Роберт Левандовски («Бавария»)
8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
9. Алиссон («Ливерпуль»)
10. Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»)
Месси – лучший игрок Европы по InStat; Роналду – 25-й. Дзюба занимает 113-е место
Источник: The Guardian