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  • Месси, ван Дейк, Мане – лучшие игроки года по версии The Guardian. Роналду не вошел в тройку

Месси, ван Дейк, Мане – лучшие игроки года по версии The Guardian. Роналду не вошел в тройку

20 декабря 2019, 15:22
6

Британское издание The Guardian опубликовало свой список 100 лучших игроков 2019 года.

Футболист года – форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третье – полузащитник мерсисайдцев Садио Мане.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал четвертым.

Топ-10 рейтинга:

1. Лионель Месси («Барселона»)
2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
3. Садио Мане («Ливерпуль»)
4. Криштиану Роналду («Ювентус»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
7. Роберт Левандовски («Бавария»)
8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
9. Алиссон («Ливерпуль»)
10. Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»)

Месси – лучший игрок Европы по InStat; Роналду – 25-й. Дзюба занимает 113-е место


Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Ливерпуль Месси Лионель Роналду Криштиану ван Дейк Вирджил Мане Садио
Комментарии (6)
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Proker
1576846208
Ну хрен свами, Рона нет даже в тройке лидеров?да потому что он летит,над землёй высотой 2,5 метров,а GUARDIAN его не замечает:-)
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Derzkiy1
1576847343
В 34 года в топ 5 лучших быть , уверен тоже хорошо ) да спорить долго можно , остался бы он в клубе уверен показатели были бы лучше на много
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Saracen Jr
1576849500
Мне кажется, рон даже в топ 9 не должен входить. Он очень сдал и 4ое место - чистый хайп
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Cules2013
1576862616
зато занял 4 место, достойно, а для его возраста вообще достижение. всё норм.
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