Новичок «Ливерпуля» Минамино – лучший игрок чемпионата Австрии последних пяти лет по «гол+пас»

«Ливерпуль» на текущей неделе подписал контракт с футболистом австрийского «Зальцбурга» Такуми Минамино. Он является лучшим игроком Бундеслиги по системе «гол+пас» за последние пять лет.
В период с февраля 2015 года (дебют Минамино в Австрии) японец поучаствовал в 62 голах. Он забил 42 мяча, сделал 20 результативных передач.
- Официально Минамино станет игроком английского клуба 1 января.
- В этом сезоне японец провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 голевых передач во всех турнирах.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
Источник: Бомбардир.ру