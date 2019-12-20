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  • Новичок «Ливерпуля» Минамино – лучший игрок чемпионата Австрии последних пяти лет по «гол+пас»

Новичок «Ливерпуля» Минамино – лучший игрок чемпионата Австрии последних пяти лет по «гол+пас»

20 декабря 2019, 19:01
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«Ливерпуль» на текущей неделе подписал контракт с футболистом австрийского «Зальцбурга» Такуми Минамино. Он является лучшим игроком Бундеслиги по системе «гол+пас» за последние пять лет.

В период с февраля 2015 года (дебют Минамино в Австрии) японец поучаствовал в 62 голах. Он забил 42 мяча, сделал 20 результативных передач.

  • Официально Минамино станет игроком английского клуба 1 января.
  • В этом сезоне японец провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 голевых передач во всех турнирах.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Ливерпуль Зальцбург Минамино Такуми
Комментарии (2)
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Viper for CSKA
1576858447
Классный игрок. Жаль отступные были в контракте прописаны. Так бы австрийцы могли бы нормальные, а то и безумные деньги из одного из мешков вытащить.
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Yev
1576864800
Вот тебе и чита-брита, Мимино
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