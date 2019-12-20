Новичок «Ливерпуля» Минамино – лучший игрок чемпионата Австрии последних пяти лет по «гол+пас»

«Ливерпуль» на текущей неделе подписал контракт с футболистом австрийского «Зальцбурга» Такуми Минамино. Он является лучшим игроком Бундеслиги по системе «гол+пас» за последние пять лет.

В период с февраля 2015 года (дебют Минамино в Австрии) японец поучаствовал в 62 голах. Он забил 42 мяча, сделал 20 результативных передач.