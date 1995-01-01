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    Новичок «Ливерпуля» Минамино – лучший игрок чемпионата Австрии последних пяти лет по «гол+пас»

    «Ливерпуль» на текущей неделе подписал контракт с футболистом австрийского «Зальцбурга» Такуми Минамино. Он является лучшим игроком Бундеслиги по системе «гол+пас» за последние пять лет.

    В период с февраля 2015 года (дебют Минамино в Австрии) японец поучаствовал в 62 голах. Он забил 42 мяча, сделал 20 результативных передач.

    • Официально Минамино станет игроком английского клуба 1 января.
    • В этом сезоне японец провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 голевых передач во всех турнирах.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4005

      Viper for CSKA 1 час назад

      Классный игрок. Жаль отступные были в контракте прописаны. Так бы австрийцы могли бы нормальные, а то и безумные деньги из одного из мешков вытащить.

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