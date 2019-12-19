Главные новости дня. Слуцкий возглавил «Рубин», «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года

Слуцкий возглавил «Рубин».
«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга».
Россия сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА.
Клопп передразнил тренера «Монтеррея», требовавшего удалить игрока «Ливерпуля».
Журналист Карпов: «По контракту Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент».
Яровинский – новый спортивный директор «Рубина».
Бага покинул пост главного тренера БАТЭ. При нем команда впервые за 13 лет не стала чемпионом Белоруссии.
«Реал»: «За фолы против Варана арбитр мог назначить два пенальти в ворота «Барселоны», но не дал ни одного».
The Independent: половина игроков «Арсенала» задумывается об уходе из клуба.
Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года.
Источник: Бомбардир.ру