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Главные новости дня. Слуцкий возглавил «Рубин», «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года

19 декабря 2019, 21:31
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Слуцкий возглавил «Рубин».

«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга».

Россия сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

Клопп передразнил тренера «Монтеррея», требовавшего удалить игрока «Ливерпуля».

Журналист Карпов: «По контракту Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент».

Яровинский – новый спортивный директор «Рубина».

Бага покинул пост главного тренера БАТЭ. При нем команда впервые за 13 лет не стала чемпионом Белоруссии.

«Реал»: «За фолы против Варана арбитр мог назначить два пенальти в ворота «Барселоны», но не дал ни одного».

The Independent: половина игроков «Арсенала» задумывается об уходе из клуба.

Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Retiremen_VMF
1576789484
Ну вот, появится еще один играющий клуб. Очень не плохая новость. Не считаю Рубин- по рукам.
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