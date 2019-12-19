The Independent: половина игроков «Арсенала» задумывается об уходе из клуба

Несколько ведущих игроков «Арсенала» не уверены в своем будущем в лондонском клубе.
Как сообщает The Independent, Пьер-Эмерик Обамеянг твердо намерен сменить команду, всерьез рассматривают вариант с уходом Александр Ляказетт и Гранит Джака.
При это источник отмечает, что подобные настроения есть у «половины состава».
- По итогам 17 туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
- 29 ноября клуб уволил Унаи Эмери с поста главного тренера, сейчас командой на временной основе руководит Фредерик Юнгберг.
Источник: The Independent