The Independent: половина игроков «Арсенала» задумывается об уходе из клуба

Несколько ведущих игроков «Арсенала» не уверены в своем будущем в лондонском клубе.

Как сообщает The Independent, Пьер-Эмерик Обамеянг твердо намерен сменить команду, всерьез рассматривают вариант с уходом Александр Ляказетт и Гранит Джака.

При это источник отмечает, что подобные настроения есть у «половины состава».