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    The Independent: половина игроков «Арсенала» задумывается об уходе из клуба

    Несколько ведущих игроков «Арсенала» не уверены в своем будущем в лондонском клубе.

    Как сообщает The Independent, Пьер-Эмерик Обамеянг твердо намерен сменить команду, всерьез рассматривают вариант с уходом Александр Ляказетт и Гранит Джака.

    При это источник отмечает, что подобные настроения есть у «половины состава».

    • По итогам 17 туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • 29 ноября клуб уволил Унаи Эмери с поста главного тренера, сейчас командой на временной основе руководит Фредерик Юнгберг.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      helllacoste 7 минут назад

      арсенал привык к уходу лидеров
      что им делать в команде, которая ничего не выигрывает?
      Анри, Ван Перси, Адебайор и тд.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      solodealer 1 час назад

      ...а если они ещё и Озила на растерзание китайцам отдадут, то и вся команда уйдёт...

      0
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      Рейтинг: +437

      LMI 1 час назад

      Не удивительно.
      назначение Артеты говорит только о одном - у владельцев нет понимания как восстанавливать репутацию клуба. Зато есть прожекты и желание потушить пожар малым ведерком водицы
      Арсенал продолжает падение, полет все больше и больше не управляемый

      0
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      ...
      Рейтинг: +147

      elessar arnor > LMI 1 час назад

      еее, второй Лидс и Блэкберн

      0
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