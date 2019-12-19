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  • The Independent: половина игроков «Арсенала» задумывается об уходе из клуба

The Independent: половина игроков «Арсенала» задумывается об уходе из клуба

19 декабря 2019, 20:19
8

Несколько ведущих игроков «Арсенала» не уверены в своем будущем в лондонском клубе.

Как сообщает The Independent, Пьер-Эмерик Обамеянг твердо намерен сменить команду, всерьез рассматривают вариант с уходом Александр Ляказетт и Гранит Джака.

При это источник отмечает, что подобные настроения есть у «половины состава».

  • По итогам 17 туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
  • 29 ноября клуб уволил Унаи Эмери с поста главного тренера, сейчас командой на временной основе руководит Фредерик Юнгберг.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик Ляказетт Александр Джака Гранит
Комментарии (8)
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LMI
1576776653
Не удивительно. назначение Артеты говорит только о одном - у владельцев нет понимания как восстанавливать репутацию клуба. Зато есть прожекты и желание потушить пожар малым ведерком водицы Арсенал продолжает падение, полет все больше и больше не управляемый
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helllacoste
1576781038
арсенал привык к уходу лидеров что им делать в команде, которая ничего не выигрывает? Анри, Ван Перси, Адебайор и тд.)
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житель СПб
1576782487
Бедный, бедный Арсенал...
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ivanthebest
1576783348
Верните Арсена, при нём такой х..йни не было)
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derrik2000
1576817889
Ну, что "тренер- звЯзда" Унаи Эмери в очередной раз, уже в Европе, доказывает свою профнепригодность, как тренера ХОРОШЕЙ команды? Знаете, не удивлён.
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Борис23
1576824045
Бегут как крысы с тонущего корабля!
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ItalianFootball
1576832098
Вопрос почему вторая половина не задумывается. Или Озил-контракт стайл ?)))
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