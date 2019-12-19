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Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года

19 декабря 2019, 21:16
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«Барселона» собирается провести переговоры с форвардом Лионелем Месси о продлении действующего контракта.

По информации Mundo Deportivo, клуб уведомил отца и агента футболиста Хорхе Месси о желании заключить с его сыном соглашение как минимум до 2023 года.

Таким образом, президент каталонского гранда Жозеп Бартомеу хочет гарантировать, что аргентинец останется в команде до завершения срока его полномочий.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • За основную команду 32-летний нападающий забил 617 голов в 704 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
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Stefano Ricci
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