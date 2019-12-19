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    Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года

    «Барселона» собирается провести переговоры с форвардом Лионелем Месси о продлении действующего контракта.

    По информации Mundo Deportivo, клуб уведомил отца и агента футболиста Хорхе Месси о желании заключить с его сыном соглашение как минимум до 2023 года.

    Таким образом, президент каталонского гранда Жозеп Бартомеу хочет гарантировать, что аргентинец останется в команде до завершения срока его полномочий.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • За основную команду 32-летний нападающий забил 617 голов в 704 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

    Источник: Mundo Deportivo

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