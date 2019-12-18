«Локомотив» сыграет с «Партизаном» в матче открытия Кубка «Париматч» Премьер

Появилось расписание Кубка «Париматч» Премьер, который пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля.

1 февраля. «Локомотив» — «Партизан», «Спартак» — «Ростов».

4 февраля. «Ростов» — «Партизан».

5 февраля. «Спартак» — «Локомотив».

8 февраля. «Спартак» — «Партизан».

9 февраля. «Ростов» — «Локомотив»