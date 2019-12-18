«Локомотив» сыграет с «Партизаном» в матче открытия Кубка «Париматч» Премьер

Появилось расписание Кубка «Париматч» Премьер, который пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля.
1 февраля. «Локомотив» — «Партизан», «Спартак» — «Ростов».
4 февраля. «Ростов» — «Партизан».
5 февраля. «Спартак» — «Локомотив».
8 февраля. «Спартак» — «Партизан».
9 февраля. «Ростов» — «Локомотив»
- В ноябре «Спартак» отказался от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в США в январе.
- «Спартак» победил в первом розыгрыше Кубка «Матч Премьер», который прошел в январе 2019 года в Дохе. Победителем второго такого турнира, прошедшего в июле в Австрии, стал «Краснодар».
Источник: ТАСС