Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    «Локомотив» сыграет с «Партизаном» в матче открытия Кубка «Париматч» Премьер

    Появилось расписание Кубка «Париматч» Премьер, который пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля.

    1 февраля. «Локомотив»«Партизан», «Спартак»«Ростов».

    4 февраля. «Ростов» — «Партизан».

    5 февраля. «Спартак» — «Локомотив».

    8 февраля. «Спартак» — «Партизан».

    9 февраля. «Ростов» — «Локомотив»

    • В ноябре «Спартак» отказался от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в США в январе.
    • «Спартак» победил в первом розыгрыше Кубка «Матч Премьер», который прошел в январе 2019 года в Дохе. Победителем второго такого турнира, прошедшего в июле в Австрии, стал «Краснодар».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74851
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru