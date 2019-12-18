Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» сыграет с «Партизаном» в матче открытия Кубка «Париматч» Премьер

«Локомотив» сыграет с «Партизаном» в матче открытия Кубка «Париматч» Премьер

18 декабря 2019, 14:38

Появилось расписание Кубка «Париматч» Премьер, который пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля.

1 февраля. «Локомотив»«Партизан», «Спартак»«Ростов».

4 февраля. «Ростов» — «Партизан».

5 февраля. «Спартак» — «Локомотив».

8 февраля. «Спартак» — «Партизан».

9 февраля. «Ростов» — «Локомотив»

  • В ноябре «Спартак» отказался от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в США в январе.
  • «Спартак» победил в первом розыгрыше Кубка «Матч Премьер», который прошел в январе 2019 года в Дохе. Победителем второго такого турнира, прошедшего в июле в Австрии, стал «Краснодар».

Источник: ТАСС
Локомотив Партизан Спартак Ростов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+