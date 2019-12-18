Песков: «Министр спорта Колобков был награжден орденом Александра Невского за ЧМ-2018»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, за что министр спорта Павел Колобков получил орден Александра Невского.

«Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу. Это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу», – сказал Песков.

Колобков возглавил Минспорта в октябре 2016 года.

Орденом Александра Невского награждаются госслужащие за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.



