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  • Песков: «Министр спорта Колобков был награжден орденом Александра Невского за ЧМ-2018»

Песков: «Министр спорта Колобков был награжден орденом Александра Невского за ЧМ-2018»

18 декабря 2019, 13:49
7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, за что министр спорта Павел Колобков получил орден Александра Невского.

«Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу. Это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу», – сказал Песков.

  • Колобков возглавил Минспорта в октябре 2016 года.
  • Орденом Александра Невского награждаются госслужащие за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.


Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (7)
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Давид59
1576666524
Если бы за это - не стали бы делать это тайно. Опять Песков облажался.
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amazonaws
1576668427
Поздравляем министра спорта Павла Колобкова с орденом! Внёс большой вклад в организацию и проведение чемпионата Мира по футболу в России 2018. Самый ЛУЧШИЙ чемпионат в Мире!!! Никому не удастся нас превзойти!!! Желаем Павлу Колобкову больших спортивных достижений в руководстве во славу российского спорта! Равнение на Павла Колобкова!!!
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Аскорбин
1576669080
Колобков просто делал свою работу как и миллионы россиян.
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vladimir-7
1576674359
Что-то награды стали давать очень тихо и под одеялом, всё это неспроста, а значит незаслуженно. Песков, столько врёшь, а убедительно врать никак не научишься.
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FanatSerj
1576682313
да хрен с этой наградой Колобкову, заслужил, так заслужил, а Мутко почему нет разжалования с лишением, вся эта заваруха из-за этого балабола.
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yorgenbarenz
1576686437
Знают канальи,за что раньше награждали офицеров этим БОЕВЫМ орденом.А покрасоваться охота!
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моэм
1586239646
А чем Колобков не полководец???... не удивлюсь , если он окажется маршалом...интересно , а их ещё не тошнит от самих себя???
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