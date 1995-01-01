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    Песков: «Министр спорта Колобков был награжден орденом Александра Невского за ЧМ-2018»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, за что министр спорта Павел Колобков получил орден Александра Невского.

    «Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу. Это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу», – сказал Песков.

    • Колобков возглавил Минспорта в октябре 2016 года.
    • Орденом Александра Невского награждаются госслужащие за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.


    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +502

      Аскорбин 58 минут назад

      Колобков просто делал свою работу как и миллионы россиян.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1953

      Борат 59 минут назад

      Всех этих награждённых можно к стенке ставить - не ошибёшься!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +908

      amazonaws 1 час назад

      Поздравляем министра спорта Павла Колобкова с орденом!
      Внёс большой вклад в организацию и проведение чемпионата Мира по футболу в России 2018.
      Самый ЛУЧШИЙ чемпионат в Мире!!!
      Никому не удастся нас превзойти!!!
      Желаем Павлу Колобкову больших спортивных достижений в руководстве во славу российского спорта!
      Равнение на Павла Колобкова!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1244

      Давид59 1 час назад

      Если бы за это - не стали бы делать это тайно. Опять Песков облажался.

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