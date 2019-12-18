Бистрович: «Кто из ЦСКА заиграл бы в «Барселоне»? Акинфеев, Влашич. И все»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал интервью клубной пресс-службе. В частности, хорват рассказал, кто в команде его лучший друг.

«Мой лучший друг Яка Бийол. Мы поладили с ним с первой же встречи. У нас много общего, поэтому мы сразу сошлись. Помимо Яки общаюсь с Николой Влашичем, Арнором Сигурдссоном и Хeрдуром Магнуссоном. Обычно ужинаем вместе. Мой самый любимый игрок? Влашич, а Яка может закрыть все позиции.

Самым эмоциональным игроком, наверное, назову Алана Дзагоева. Самым сдержанным является Такума Нисимура. Кто заиграл бы в «Барселоне»? Игорь Акинфеев, Влашич. И всe на этом», – считает Бистрович.