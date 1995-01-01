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    Бистрович: «Кто из ЦСКА заиграл бы в «Барселоне»? Акинфеев, Влашич. И все»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал интервью клубной пресс-службе. В частности, хорват рассказал, кто в команде его лучший друг.

    «Мой лучший друг Яка Бийол. Мы поладили с ним с первой же встречи. У нас много общего, поэтому мы сразу сошлись. Помимо Яки общаюсь с Николой Влашичем, Арнором Сигурдссоном и Хeрдуром Магнуссоном. Обычно ужинаем вместе. Мой самый любимый игрок? Влашич, а Яка может закрыть все позиции.

    Самым эмоциональным игроком, наверное, назову Алана Дзагоева. Самым сдержанным является Такума Нисимура. Кто заиграл бы в «Барселоне»? Игорь Акинфеев, Влашич. И всe на этом», – считает Бистрович.

    • В сезоне РПЛ Бистрович не пропустил ни одного матча, забил гол, сделал результативный пас.
    • Хорват играет в России с прошлого года.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1444

      Torvald64 13 минут назад

      В Барселоне B, очевидно, имелось в виду)

      0
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      Рейтинг: +4567

      Lester84 22 минуты назад

      Ну спорно про Влашича. Он в Эвертоне не заиграл. А чего уж говорить о Барселоне. Может в будущем если. Единственный кто бы заиграл на данный момент - это Марио

      2
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      Рейтинг: +393

      ursosan > Lester84 15 минут назад

      Кстати, да! Только он и может заиграть

      0
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      Рейтинг: +1218

      gor77 23 минуты назад

      Бомбардир - браво!))))
      10-минутное экспресс-интервью из рубрики "Одноклубники" уместить в 7 строчек!
      Изложение получилось!)))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      Давид59 36 минут назад

      И все или и всё? Разница огромная!

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