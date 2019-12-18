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  • Бистрович: «Кто из ЦСКА заиграл бы в «Барселоне»? Акинфеев, Влашич. И все»

Бистрович: «Кто из ЦСКА заиграл бы в «Барселоне»? Акинфеев, Влашич. И все»

18 декабря 2019, 09:35
18

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал интервью клубной пресс-службе. В частности, хорват рассказал, кто в команде его лучший друг.

«Мой лучший друг Яка Бийол. Мы поладили с ним с первой же встречи. У нас много общего, поэтому мы сразу сошлись. Помимо Яки общаюсь с Николой Влашичем, Арнором Сигурдссоном и Хeрдуром Магнуссоном. Обычно ужинаем вместе. Мой самый любимый игрок? Влашич, а Яка может закрыть все позиции.

Самым эмоциональным игроком, наверное, назову Алана Дзагоева. Самым сдержанным является Такума Нисимура. Кто заиграл бы в «Барселоне»? Игорь Акинфеев, Влашич. И всe на этом», – считает Бистрович.

  • В сезоне РПЛ Бистрович не пропустил ни одного матча, забил гол, сделал результативный пас.
  • Хорват играет в России с прошлого года.
  • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Барселона Акинфеев Игорь Влашич Никола Бистрович Кристиян
Комментарии (18)
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Lester84
1576655193
Ну спорно про Влашича. Он в Эвертоне не заиграл. А чего уж говорить о Барселоне. Может в будущем если. Единственный кто бы заиграл на данный момент - это Марио
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Torvald64
1576655725
В Барселоне B, очевидно, имелось в виду)
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portero
1576657426
время Игоря уже ушло, теперь надо доигрывать дома.
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mihail200606
1576658694
Да ну.. Конифей не потянул бы.. Какая там барселона. Он даже в клубах попроще не оказался, а в топ клубах кому он на хрен нужен..
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general.lizyukov
1576659162
При всей любви к Игорьку - не заиграл бы. Реально не вышел ростом, отсюда и масса общеизвестных слабостей. Да и давления морального не выдержал бы, его бы там местные заклевали.
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dinar7777dinar
1576662584
Бистрович пьяный бред
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JTherry
1576663933
терзают смутные сомнения на счет, кто заиграл бы в Барсе... на мой взгляд - оба протерли бы свои трусы до дыр
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dago41
1576667482
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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Владислав Vlad
1576668422
Я бы тоже заиграл в Барселоне. Так говорят мои коллеги по дворовому футболу.))))
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DemSerg
1576757194
Барселона сейчас ни о чём.
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