Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев: «Менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»

Газзаев: «Менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»

16 декабря 2019, 10:52
23

Российский тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ ничего не даст.

«На мой взгляд, такие заявления – дешевый популизм и попытка замаскировать реальные проблемы. Когда твоя команда недостаточно хорошо подготовлена, когда на должном уровне не проведена селекционная работа и когда футболисты проводят некачественную игру, легче всего все списать на посторонние факторы – на систему «осень-весна», на молодость, на развитие детско-юношеского футбола и так далее. И вроде как получается, ты уже и не виноват, что недостаточно хорошо выполнил свою работу. Это все система «осень-весна» помешала!

Кроме того, лично я не вижу никаких реальных аргументов в пользу системы «весна-осень». Единственное, о чем твердят ее сторонники – климатический фактор. Но данный аргумент легко разбивается. Во-первых, играть в ноябре и декабре все равно придется – потому что в это же время проходят заключительные туры еврокубков, ради нас их никто не отменит. И как тогда быть нашим ведущим командам? Терять игровую практику и ехать куда-то на сборы и искать спарринг-партнеров?!

Во-вторых, в нашей стране снег может пойти и в октябре, и в апреле. В-третьих, сейчас составляется климатический календарь – так что в холодное время года матчи проводятся в теплых регионах, где нет снега и мороза. Да и инфраструктура, построенная в ряде городов к чемпионату мира-2018, позволяет безболезненно играть в футбол в любую погоду. В-четвертых, каждые два года летом проводится чемпионат мира или Европы, так что как бы мы ни хотели, наступает пауза в клубных соревнованиях.

Что же касается плюсов системы «осень-весна», то они очевидны – прежде всего, мы теперь находимся в едином европейском календаре и синхронизировали трансферные периоды с Европой. Такая система комфортна для ведущих клубов страны, по выступлению которых и судят об уровне футбола. Еще раз повторю: не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Менять в нашем футболе надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию и методику организации тренировочного процесса», – сказал Газзаев.

Газзаев: «Я полностью на стороне Дзюбы. Никто не имеет права оскорблять футболистов»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1576484894
Да все легко сравнивается. Была весна-осень, стала осень-весна. Если посмотреть на календарь, матчи один в один по датам, только туры меняются. При системе весна-осень разогрев и решающие матчи играются в плохую погоду (до сих пор перед глазами Спалетти с голым торсом в -20). При текущей системе мы разогреваемся в комфортных условиях и заканчиваем в комфортных условиях. При системе весна-осень от призового места до участия в еврокубках полгода - можно за это время неплохо подсесть психологически и войти слабой командой, в то время как сейчас ты практически сразу на этой волне успеха входишь в Европу. Ну и самый главный козырь - это перенос матчей. Сейчас с декабря их можно перенести на весну, если случился какой-то форс-мажор. А раньше так сделать было нельзя - доигрывай, как хочешь, до конца года чемпионат должен завершиться. Да, перерыв зимний - не самая приятная вещь, но что поделать. Можно поработать над уровнем чемпионата, над маркетингом и зимой куда-нибудь всем вместе выезжать на Кубок Лиги, к примеру. Ну а ФНЛ и ПФЛ что сейчас, что раньше, зимой отдыхать, с этим ничего не сделать. От перестановки кругов ничего не меняется. Зато с системой осень-весна много существенных плюсов появляется.
Ответить
johnny983
1576485334
Футболисты (и, видимо, и люди) просто-напросто отупели. Сейчас почему-то уже нет таких игроков, как: Черенков, Тихонов, Цымбаларь, Титов, Мостовой, Карпин, Семшов, Семак... Из последних, таким футболистом был Широков. Больше таких нет! Вспомните, у нашей сборной самой сильной линией всегда была полузащита, т.е. зона, где играли футболисты, которые могут отдать умный пас или придумать изящную комбинацию. А теперь посмотрите на нынешнею опорную зону - опереться-то не на кого. И кого можно выделить сейчас? Головин? Дзюба? Едва ли они дотягивают до уровня тех лучших, которые были в 80-х, 90-х, нулевых...
Ответить
Дядя Серёжа
1576489245
Ущербных депутатов от спорта менять надо.
Ответить
paracetamol
1576489645
Усатый прав. Все реорганизации только бардак создают. Тренеры у нас му-да-чье, вот что главное! Тупые и не учатся!
Ответить
Старина Хэнк
1576490879
А этот усатый о второй, третьей лиге думал? Как ребятам на морозе на таких полях? Вот где дешевый популизм, так это на его работе!
Ответить
general.lizyukov
1576493635
дешевый популизм рассказывать в стране, где 2/3 года снег лежит, что система осень-весна важна для нашей еврокубковой кампании Валерий Георгиевич, извините, новы откровенную хню несёте.
Ответить
Retiremen_VMF
1576496935
А менять систему на осень-весна надо было? То, что теперь менять уже ничего не надо и так понятно, не понятно, зачем тогда потратили кучу бабла, или наоборот понятно....
Ответить
алдан2014
1576498580
Газзаев был очень хорошим тренером.Имел уважение,усы опять же..обещал сбрить.Но ,что из себя этот человек представляет сейчас?Он противен всем.Как он вылизывал путину
Ответить
subbotaspartak
1576500503
Не пущать спортсменов в депутаты, Они себе очень рады, А надо радеть за народ, Обласканный славой, деньгами, успехом Никогда этого не поймёт. Можно пиариться, пенсионный возраст повышать, Там нет мозгов за народ решать.
Ответить
Vitaly1960
1576504017
Считаю, что автор не прав! Играть надо летом, используя каждый погожий день на благо игроков и болельщиков, а не уходить на месяц в отпуск и потом столько же заниматься предсезонной подготовкой. Скандинавы же, имея более мягкие погодные условия зимой, не отказались же играть по системе "весна-осень". А у нас низшие лиги вообще загибаются от нынешней системы, тем более, что еврокубки их не волнуют! А в тёплые края отдохнуть игроки могут слетать и в зимний период, благо деньги на это у них имеются. А такие игроки, как, например, Кокорин или Дзюба, вообще могут стать космическими туристами всего лишь за 20 млн. баксов!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+