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    Газзаев: «Менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»

    Российский тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ ничего не даст.

    «На мой взгляд, такие заявления – дешевый популизм и попытка замаскировать реальные проблемы. Когда твоя команда недостаточно хорошо подготовлена, когда на должном уровне не проведена селекционная работа и когда футболисты проводят некачественную игру, легче всего все списать на посторонние факторы – на систему «осень-весна», на молодость, на развитие детско-юношеского футбола и так далее. И вроде как получается, ты уже и не виноват, что недостаточно хорошо выполнил свою работу. Это все система «осень-весна» помешала!

    Кроме того, лично я не вижу никаких реальных аргументов в пользу системы «весна-осень». Единственное, о чем твердят ее сторонники – климатический фактор. Но данный аргумент легко разбивается. Во-первых, играть в ноябре и декабре все равно придется – потому что в это же время проходят заключительные туры еврокубков, ради нас их никто не отменит. И как тогда быть нашим ведущим командам? Терять игровую практику и ехать куда-то на сборы и искать спарринг-партнеров?!

    Во-вторых, в нашей стране снег может пойти и в октябре, и в апреле. В-третьих, сейчас составляется климатический календарь – так что в холодное время года матчи проводятся в теплых регионах, где нет снега и мороза. Да и инфраструктура, построенная в ряде городов к чемпионату мира-2018, позволяет безболезненно играть в футбол в любую погоду. В-четвертых, каждые два года летом проводится чемпионат мира или Европы, так что как бы мы ни хотели, наступает пауза в клубных соревнованиях.

    Что же касается плюсов системы «осень-весна», то они очевидны – прежде всего, мы теперь находимся в едином европейском календаре и синхронизировали трансферные периоды с Европой. Такая система комфортна для ведущих клубов страны, по выступлению которых и судят об уровне футбола. Еще раз повторю: не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Менять в нашем футболе надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию и методику организации тренировочного процесса», – сказал Газзаев.

    Газзаев: «Я полностью на стороне Дзюбы. Никто не имеет права оскорблять футболистов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1046

      Mister_Tomsk 35 секунд назад

      бабла меньше платите и уберите лимит! И психология будет адекватной и ущерба футболу будет меньше!

      0
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      Рейтинг: +155

      Старина Хэнк 20 минут назад

      А этот усатый о второй, третьей лиге думал? Как ребятам на морозе на таких полях? Вот где дешевый популизм, так это на его работе!

      0
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      Рейтинг: +2670

      Nesterenko 30 минут назад

      Доля правды в его словах есть. В том плане, что футболисты играют спустя рукава.

      0
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      Рейтинг: +4596

      paracetamol 40 минут назад

      Усатый прав. Все реорганизации только бардак создают. Тренеры у нас му-да-чье, вот что главное! Тупые и не учатся!

      1
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      Рейтинг: +3355

      Дядя Серёжа 47 минут назад

      Ущербных депутатов от спорта менять надо.

      2
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      Рейтинг: +177

      johnny983 1 час назад

      Футболисты (и, видимо, и люди) просто-напросто отупели.
      Сейчас почему-то уже нет таких игроков, как: Черенков, Тихонов, Цымбаларь, Титов, Мостовой, Карпин, Семшов, Семак... Из последних, таким футболистом был Широков. Больше таких нет!

      Вспомните, у нашей сборной самой сильной линией всегда была полузащита, т.е. зона, где играли футболисты, которые могут отдать умный пас или придумать изящную комбинацию.

      А теперь посмотрите на нынешнею опорную зону - опереться-то не на кого.

      И кого можно выделить сейчас? Головин? Дзюба?
      Едва ли они дотягивают до уровня тех лучших, которые были в 80-х, 90-х, нулевых...

      6
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      Рейтинг: +4596

      paracetamol > johnny983 39 минут назад

      Молодец, что бормонтанщика не забыл.Да и остальные поименованные тоже, наверно, принимали, просто контроля тогда не было.

      0
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      Рейтинг: +1634

      Чермындыр > johnny983 32 минуты назад

      Таких игроков нет, потому что они воспитывались в другой стране, с другими ценностями и совершенно другим подходом к организации работы (неважно в какой сфере, будь то спорт, промышленность или культура).

      2
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      Рейтинг: +13114

      bset 1 час назад

      Да все легко сравнивается. Была весна-осень, стала осень-весна. Если посмотреть на календарь, матчи один в один по датам, только туры меняются. При системе весна-осень разогрев и решающие матчи играются в плохую погоду (до сих пор перед глазами Спалетти с голым торсом в -20). При текущей системе мы разогреваемся в комфортных условиях и заканчиваем в комфортных условиях. При системе весна-осень от призового места до участия в еврокубках полгода - можно за это время неплохо подсесть психологически и войти слабой командой, в то время как сейчас ты практически сразу на этой волне успеха входишь в Европу. Ну и самый главный козырь - это перенос матчей. Сейчас с декабря их можно перенести на весну, если случился какой-то форс-мажор. А раньше так сделать было нельзя - доигрывай, как хочешь, до конца года чемпионат должен завершиться. Да, перерыв зимний - не самая приятная вещь, но что поделать. Можно поработать над уровнем чемпионата, над маркетингом и зимой куда-нибудь всем вместе выезжать на Кубок Лиги, к примеру. Ну а ФНЛ и ПФЛ что сейчас, что раньше, зимой отдыхать, с этим ничего не сделать. От перестановки кругов ничего не меняется. Зато с системой осень-весна много существенных плюсов появляется.

      4
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      Рейтинг: +20149

      VVM1964 > bset 1 час назад

      Подписываюсь под каждым словом +++ !!! Однако есть люди не понимающие очевидного (((

      0
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      Рейтинг: +4326

      серега кашин 2 часа назад

      менять прежде всего надо руководство

      0
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      Рейтинг: +36131

      portero > серега кашин 57 минут назад

      Страны и депутуток , и все уровни, однако не отдадут, да и кто придет?

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