Газзаев: «Менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»

Российский тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ ничего не даст.

«На мой взгляд, такие заявления – дешевый популизм и попытка замаскировать реальные проблемы. Когда твоя команда недостаточно хорошо подготовлена, когда на должном уровне не проведена селекционная работа и когда футболисты проводят некачественную игру, легче всего все списать на посторонние факторы – на систему «осень-весна», на молодость, на развитие детско-юношеского футбола и так далее. И вроде как получается, ты уже и не виноват, что недостаточно хорошо выполнил свою работу. Это все система «осень-весна» помешала!

Кроме того, лично я не вижу никаких реальных аргументов в пользу системы «весна-осень». Единственное, о чем твердят ее сторонники – климатический фактор. Но данный аргумент легко разбивается. Во-первых, играть в ноябре и декабре все равно придется – потому что в это же время проходят заключительные туры еврокубков, ради нас их никто не отменит. И как тогда быть нашим ведущим командам? Терять игровую практику и ехать куда-то на сборы и искать спарринг-партнеров?!

Во-вторых, в нашей стране снег может пойти и в октябре, и в апреле. В-третьих, сейчас составляется климатический календарь – так что в холодное время года матчи проводятся в теплых регионах, где нет снега и мороза. Да и инфраструктура, построенная в ряде городов к чемпионату мира-2018, позволяет безболезненно играть в футбол в любую погоду. В-четвертых, каждые два года летом проводится чемпионат мира или Европы, так что как бы мы ни хотели, наступает пауза в клубных соревнованиях.

Что же касается плюсов системы «осень-весна», то они очевидны – прежде всего, мы теперь находимся в едином европейском календаре и синхронизировали трансферные периоды с Европой. Такая система комфортна для ведущих клубов страны, по выступлению которых и судят об уровне футбола. Еще раз повторю: не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Менять в нашем футболе надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию и методику организации тренировочного процесса», – сказал Газзаев.

Газзаев: «Я полностью на стороне Дзюбы. Никто не имеет права оскорблять футболистов»