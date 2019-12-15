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  • «Вежливый и спокойный парень». «Уфа» подарила рэперу Face клубную футболку

«Вежливый и спокойный парень». «Уфа» подарила рэперу Face клубную футболку

15 декабря 2019, 13:46
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В Уфе состоялся фестиваль рэперов «Новая Атланта». После него участнику Face подарили клубную футболку «Уфы». Ее вручил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

«Ваня вежливый и спокойный парень. Абсолютно без звездной болезни, несмотря на десятки миллионов фанов. Он радостно вспоминал, как болел за ФК «Уфа» не где-нибудь, а на фан-секторе. Показал мне двоих «бойцов» из своей команды, которые топили с ним там же. С тех пор они и вместе, то есть не побросал он старых друзей.

Мы подарили ему футболку и запланировали, что обязательно как-нибудь вернем его на наш стадион «Нефтяник», хоть в каком качестве. То ли первый удар по мячу, то ли песня какая – решим», – рассказал Мурзагулов.

  • Иван Тимофеевич Дремин, более известный как Face, родился в 1997 году в Уфе.
  • Журнал GQ в 2019 году признал рэпера музыкантом года.
  • «Уфа» в РПЛ идет седьмой.

Источник: официальный сайт «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа
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InterMilLano1908
1576419027
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