Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    «Вежливый и спокойный парень». «Уфа» подарила рэперу Face клубную футболку

    В Уфе состоялся фестиваль рэперов «Новая Атланта». После него участнику Face подарили клубную футболку «Уфы». Ее вручил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

    «Ваня вежливый и спокойный парень. Абсолютно без звездной болезни, несмотря на десятки миллионов фанов. Он радостно вспоминал, как болел за ФК «Уфа» не где-нибудь, а на фан-секторе. Показал мне двоих «бойцов» из своей команды, которые топили с ним там же. С тех пор они и вместе, то есть не побросал он старых друзей.

    Мы подарили ему футболку и запланировали, что обязательно как-нибудь вернем его на наш стадион «Нефтяник», хоть в каком качестве. То ли первый удар по мячу, то ли песня какая – решим», – рассказал Мурзагулов.

    • Иван Тимофеевич Дремин, более известный как Face, родился в 1997 году в Уфе.
    • Журнал GQ в 2019 году признал рэпера музыкантом года.
    • «Уфа» в РПЛ идет седьмой.

    Источник: официальный сайт «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1061

      alarm 17 минут назад

      в спартаке особо отмечают вклад бориса в популяризацию клуба среди нетрадиционных)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74817
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru