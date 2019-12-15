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  • «Арсенал» – «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы может стать первой, которая обыграет лондонцев в АПЛ на их поле три раза подряд

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы может стать первой, которая обыграет лондонцев в АПЛ на их поле три раза подряд

15 декабря 2019, 13:15

В 19:30 по Москве начнется матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Предыдущие две встречи в рамках чемпионата Англии на «Эмирейтс» манчестерцы выиграли.

«Арсенал» на своем поле никому не проигрывал в АПЛ три раза подряд – «Сити» может стать первой командой, оформившей это достижение. Лондонцев сейчас тренирует Фредди Юнберг.

  • Последние пять очных матчей между командами завершились победой «Сити».
  • Манчестерцы в таблице идут третьими.
  • «Арсенал» занимает девятое место.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити
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