Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Для победы в АПЛ теперь нужно почти 100 очков. «Сити» с «Ливерпулем» подняли эту планку»

Гвардиола: «Для победы в АПЛ теперь нужно почти 100 очков. «Сити» с «Ливерпулем» подняли эту планку»

15 декабря 2019, 12:45
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о чемпионской гонке в АПЛ. Испанец заметил, что для победы теперь нужно порядка 100 очков.

«Когда я приехал в Англию, для титула хватало 85-90 очков. Теперь необходимо почти 100. Мы с «Ливерпулем» благодаря топ-футболистам подняли эту планку. Все, кто сейчас позади ливерпульцев, знают, что нужно набрать порядка 100 очков», – цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

  • В 19:30 по Москве «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ сыграет против «Арсенала».
  • «Ливерпуль» лидирует в таблице с десятиочковым отрывом.
  • «Сити» отстает от первого места на 17 очков.

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1576403211
В этом году хватит поменьше.
Ответить
Nikoo
1576431365
Хахах,Это сити поднал планку с 100 очками, а не ливерпуль
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+