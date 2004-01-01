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    Гвардиола: «Для победы в АПЛ теперь нужно почти 100 очков. «Сити» с «Ливерпулем» подняли эту планку»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о чемпионской гонке в АПЛ. Испанец заметил, что для победы теперь нужно порядка 100 очков.

    «Когда я приехал в Англию, для титула хватало 85-90 очков. Теперь необходимо почти 100. Мы с «Ливерпулем» благодаря топ-футболистам подняли эту планку. Все, кто сейчас позади ливерпульцев, знают, что нужно набрать порядка 100 очков», – цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

    • В 19:30 по Москве «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ сыграет против «Арсенала».
    • «Ливерпуль» лидирует в таблице с десятиочковым отрывом.
    • «Сити» отстает от первого места на 17 очков.

    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +36095

      portero 1 час назад

      В этом году хватит поменьше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +36095

      portero > portero 1 час назад

      91очко... прогноз

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +213

      Ушат Помоев > portero 57 минут назад

      92 да чтоб спалось тебе не спокойно до конца сезона АПЛ

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