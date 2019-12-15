Гвардиола: «Для победы в АПЛ теперь нужно почти 100 очков. «Сити» с «Ливерпулем» подняли эту планку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о чемпионской гонке в АПЛ. Испанец заметил, что для победы теперь нужно порядка 100 очков.

«Когда я приехал в Англию, для титула хватало 85-90 очков. Теперь необходимо почти 100. Мы с «Ливерпулем» благодаря топ-футболистам подняли эту планку. Все, кто сейчас позади ливерпульцев, знают, что нужно набрать порядка 100 очков», – цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.