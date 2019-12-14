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  • Football Italia: «ПСЖ» готов выкупить Икарди, но его жена и агент Нара рассчитывает на предложение «Реала» или «Ювентуса»

Football Italia: «ПСЖ» готов выкупить Икарди, но его жена и агент Нара рассчитывает на предложение «Реала» или «Ювентуса»

14 декабря 2019, 15:30
3

Нападающий Мауро Икарди находится в «ПСЖ» в аренде. Игра аргентинца удовлетворяет владельцев клуба, и он готов выкупить футболиста уже зимой за 70 миллионов евро.

Однако жена и агент игрока Ванда Нара не хотела бы, что ее муж оставался в «ПСЖ». Как пишет Football Italia, родственница Икарди ждет предложения от «Ювентуса» или «Реала». Она полагает, что игра форварда должна заинтересовать эти клубы.

  • В среднем в «ПСЖ» Икарди совершает одно результативное действие за матч.
  • Парижане предлагают игроку пятилетний контракт.
  • «Реал» интересовался Икарди ранее.

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Ювентус Реал Икарди Мауро
Комментарии (3)
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Hektor 84
1576336521
Родственница)))
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vingor
1576347690
Что-то её ничего не устраивает! Как говорится для каждого жопа затычка
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Benifacto
1576365824
ага, а позвонят из Зенита)) а так смешная она у него)))типо он у неё Бенжамин Баттон и молодеет)))
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