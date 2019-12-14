Football Italia: «ПСЖ» готов выкупить Икарди, но его жена и агент Нара рассчитывает на предложение «Реала» или «Ювентуса»

Нападающий Мауро Икарди находится в «ПСЖ» в аренде. Игра аргентинца удовлетворяет владельцев клуба, и он готов выкупить футболиста уже зимой за 70 миллионов евро.

Однако жена и агент игрока Ванда Нара не хотела бы, что ее муж оставался в «ПСЖ». Как пишет Football Italia, родственница Икарди ждет предложения от «Ювентуса» или «Реала». Она полагает, что игра форварда должна заинтересовать эти клубы.