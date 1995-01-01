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    Football Italia: «ПСЖ» готов выкупить Икарди, но его жена и агент Нара рассчитывает на предложение «Реала» или «Ювентуса»

    Нападающий Мауро Икарди находится в «ПСЖ» в аренде. Игра аргентинца удовлетворяет владельцев клуба, и он готов выкупить футболиста уже зимой за 70 миллионов евро.

    Однако жена и агент игрока Ванда Нара не хотела бы, что ее муж оставался в «ПСЖ». Как пишет Football Italia, родственница Икарди ждет предложения от «Ювентуса» или «Реала». Она полагает, что игра форварда должна заинтересовать эти клубы.

    • В среднем в «ПСЖ» Икарди совершает одно результативное действие за матч.
    • Парижане предлагают игроку пятилетний контракт.
    • «Реал» интересовался Икарди ранее.

    Источник: Football Italia

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