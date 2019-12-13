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    Роналдиньо: «Месси – не лучший в истории, но он определенно лучший игрок своего поколения»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал вручение шестого «Золотого мяча» форварду каталонцев Лионелю Месси.

    «Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо «Барселоны». Тем не менее, мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.

    Я не могу сказать, что Лео – лучший в истории, но он определенно лучший игрок своего поколения», – цитирует Роналдиньо AS.

    • 2 декабря Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч».

    Рамос: «Можно сделать «Золотой мяч» отдельно для Криштиану и Месси. А еще один «Золотой мяч» вручать всем остальным»


    Источник: AS

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