Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналдиньо: «Месси – не лучший в истории, но он определенно лучший игрок своего поколения»

Роналдиньо: «Месси – не лучший в истории, но он определенно лучший игрок своего поколения»

13 декабря 2019, 12:35

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал вручение шестого «Золотого мяча» форварду каталонцев Лионелю Месси.

«Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо «Барселоны». Тем не менее, мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.

Я не могу сказать, что Лео – лучший в истории, но он определенно лучший игрок своего поколения», – цитирует Роналдиньо AS.

  • 2 декабря Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч».

Рамос: «Можно сделать «Золотой мяч» отдельно для Криштиану и Месси. А еще один «Золотой мяч» вручать всем остальным»


Источник: AS
Испания. Примера Барселона Роналдиньо Месси Лионель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+