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    Рамос: «Можно сделать «Золотой мяч» отдельно для Криштиану и Месси. А еще один «Золотой мяч» вручать всем остальным»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос в шутку предложил вручать «Золотой мяч» только форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Можно было бы сделать «Золотой мяч» отдельно для Криштиану и Месси давать им в зависимости от их результатов. А еще один «Золотой мяч» вручать всем остальным. Для футбола так было бы лучше», – пошутил Рамос.

    • 2 декабря Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч».
    • У Роналду пять подобных трофеев.

    Источник: TUDN

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4863

      84aivengo 50 секунд назад

      надеюсь,с шестым для месси эпоха для этой парочки закончится

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      Рейтинг: +596

      Пельш 1 4 минуты назад

      А что, это идея!

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      Рейтинг: +50

      jo31 11 минут назад

      Хорошая мысль))

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