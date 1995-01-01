Рамос: «Можно сделать «Золотой мяч» отдельно для Криштиану и Месси. А еще один «Золотой мяч» вручать всем остальным»

Защитник «Реала» Серхио Рамос в шутку предложил вручать «Золотой мяч» только форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Можно было бы сделать «Золотой мяч» отдельно для Криштиану и Месси давать им в зависимости от их результатов. А еще один «Золотой мяч» вручать всем остальным. Для футбола так было бы лучше», – пошутил Рамос.