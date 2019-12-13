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«Краснодар»: «Говорим еврокубкам: «До встречи!»

13 декабря 2019, 00:29
12

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.

  • Южане проиграли «Хетафе» со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа.
  • Команда финишировала на третьем месте в квартете.

«Всe! Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: «До встречи!» – гласит публикация в твиттере клуба.

Без вариантов – это худший еврогод в истории России

Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

Источник: Официальный твиттер «Краснодара»
Лига Европы Хетафе Краснодар
Комментарии (12)
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erma
1576187310
Нам нужно быть скромнее в Европе - чем нас там меньше, тем меньше позора.
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Plyash
1576190817
Говорим еврокубкам "прощайте".
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makarovruslanattk
1576195757
Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ---- https://bit.vodka/miopres
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evgevg13
1576206058
Ну прям олимпийский мишка...
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portero
1576213781
Менять надо тренера, а то жопа а не команда, гавно плывущее по течению, просто остальные клубы гавно еще хуже.
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Decorhome
1576216328
надеемся дальше будет лучше
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Advocaatt
1576218509
Говорим Галицкому: не умеете не раскрывшихся талантов находить - покупайте сильных легионеров, а не шлак всякий
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РМЗ
1576229778
Нахер вы нужны позорники
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SPbZenit12
1576232652
Все!? Не получилось!? А переживания то есть за результат, алло?? Такое ощущения, что Зенит - это заразно... Никому походу выход не нужен был в этом году.
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ItalianFootball
1576233364
Что мы говорим богу смерти ? - НЕ СЕГОДНЯ!
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