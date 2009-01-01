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    «Краснодар»: «Говорим еврокубкам: «До встречи!»

    Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.

    • Южане проиграли «Хетафе» со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа.
    • Команда финишировала на третьем месте в квартете.

    «Всe! Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: «До встречи!» – гласит публикация в твиттере клуба.

    Без вариантов – это худший еврогод в истории России

    Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2178

      erma 35 секунд назад

      Нам нужно быть скромнее в Европе - чем нас там меньше, тем меньше позора.

      0
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      Рейтинг: +20092

      VVM1964 8 минут назад

      Да лучше то у нас всё равно никого нет (((

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