«Краснодар»: «Говорим еврокубкам: «До встречи!»

Нам нужно быть скромнее в Европе - чем нас там меньше, тем меньше позора.
Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.
- Южане проиграли «Хетафе» со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа.
- Команда финишировала на третьем месте в квартете.
«Всe! Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: «До встречи!» – гласит публикация в твиттере клуба.
Без вариантов – это худший еврогод в истории России
Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках