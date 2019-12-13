«Краснодар»: «Говорим еврокубкам: «До встречи!»

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.

Южане проиграли «Хетафе» со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа.

Команда финишировала на третьем месте в квартете.

«Всe! Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: «До встречи!» – гласит публикация в твиттере клуба.

Без вариантов – это худший еврогод в истории России

Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках