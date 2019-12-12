Определились еще шесть участников плей-офф Лиги Европы

По итогам первой половины матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы определились еще шесть участников плей-офф турнира.

Так, в 1/16 финала ЛЕ сыграют «Арсенал» (Англия), «Хетафе» (Испания), «Айнтрахт» (Германия), «Мальме» (Швеция), «Копенгаген» (Дания) и «ЧФР Клуж» (Румыния).

Ранее путевки в плей-офф Лиги Европы уже получили «Севилья», «Эспаньол», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Брага», «Спортинг», «Селтик», «Базель», «Вольфсбург», «АЗ Алкмаар», АПОЭЛ, «Гент» и ЛАСК.