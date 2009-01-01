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    Крицюк, Газинский и Игнатьев – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Хетафе»

    Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Краснодара» на очный матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Хетафе»: Сория, Джене, Кабрера, Мата, Анхель, Ньом, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Суарес, Джейсон.

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Вандерсон, Газинский, Вилена, Сулейманов, Берг, Игнатьев.

    • Матч пройдет в Хетафе на стадионе «Колисео Алфонсо Перес».
    • Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
    • «Краснодар» устроит только победа, а «Хетафе» – любой другой результат.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +910

      Серж 69 3 минуты назад

      Состав атакующий,тут сомнений нет.Дай то бог ещё,чтобы было бы где разгуляться атаке Краснодарской...Удачи,быки,терять нечего!

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      Рейтинг: +5790

      ilichkadr 7 минут назад

      Вперед быки! Надо лечь костьми, обломать рога, но корриду в Испании надо выиграть во что бы то не стало!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +588

      Докторо123 11 минут назад

      Шанс есть... Будем надеяться... Удачи Краснодару !

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