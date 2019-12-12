Крицюк, Газинский и Игнатьев – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Хетафе»

Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Краснодара» на очный матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Хетафе»: Сория, Джене, Кабрера, Мата, Анхель, Ньом, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Суарес, Джейсон.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Вандерсон, Газинский, Вилена, Сулейманов, Берг, Игнатьев.
- Матч пройдет в Хетафе на стадионе «Колисео Алфонсо Перес».
- Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
- «Краснодар» устроит только победа, а «Хетафе» – любой другой результат.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт УЕФА