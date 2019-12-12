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  • Крицюк, Газинский и Игнатьев – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Хетафе»

Крицюк, Газинский и Игнатьев – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Хетафе»

12 декабря 2019, 20:13
18

Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Краснодара» на очный матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Хетафе»: Сория, Джене, Кабрера, Мата, Анхель, Ньом, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Суарес, Джейсон.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Вандерсон, Газинский, Вилена, Сулейманов, Берг, Игнатьев.

  • Матч пройдет в Хетафе на стадионе «Колисео Алфонсо Перес».
  • Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
  • «Краснодар» устроит только победа, а «Хетафе» – любой другой результат.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Хетафе Краснодар
Комментарии (18)
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ilichkadr
1576171628
Вперед быки! Надо лечь костьми, обломать рога, но корриду в Испании надо выиграть во что бы то не стало!!!!!!!!!!!!!
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Серж 69
1576171829
Состав атакующий,тут сомнений нет.Дай то бог ещё,чтобы было бы где разгуляться атаке Краснодарской...Удачи,быки,терять нечего!
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Чец
1576172110
Надеемся на победу, вся Россия с вами, верим в вас!!!
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Из Твери Леха
1576176785
Пока 0 ударов в створ. Хоть издали бы что ли били...
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zaichkin777@gmail.com
1576177169
Землячки!!!! Покажите одну из лучших игр уходящего года! Вся Россия пальцы в жопе держат и топят за Вас!!!! Не всё так просто, но вы и не пальцем сделаны!
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Ссппааррттаакк
1576178050
Вы меня простите но Быки похоже на коров.
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CSKA57
1576179355
После второго мяча все стало ясно! И тут не повезло!
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BAIv
1576180143
Отличное завершение сезона, вот он наш уровень, дно пробили.
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JTherry
1576180342
как начали "быки" за упокой играть с Базелем 0:5, так и закончили - отодрали в Испании 0:3
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makarovruslanattk
1576195794
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- http://miorez.2sms.ru
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