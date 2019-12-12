Черчесов: «Чтобы Кокорин и Мамаев попали в сборную, им надо себя проявить на поле и восстановить репутацию за его пределами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в национальную команду форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.

— Допускаете ли появление до Евро в сборной Кокорина и/или Мамаева, если они мощно проявят себя весной? Или пятно, которое они поставили на своей репутации, смывается не сразу?

— Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Но, чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, – сказал Черчесов.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

Кокорины, Павел Мамаев и были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Оба игрока могут вернуться на поле в РПЛ после зимнего перерыва.



