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    Черчесов: «Чтобы Кокорин и Мамаев попали в сборную, им надо себя проявить на поле и восстановить репутацию за его пределами»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в национальную команду форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.

    — Допускаете ли появление до Евро в сборной Кокорина и/или Мамаева, если они мощно проявят себя весной? Или пятно, которое они поставили на своей репутации, смывается не сразу?

    — Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Но, чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, – сказал Черчесов.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Оба игрока могут вернуться на поле в РПЛ после зимнего перерыва.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +15

      Питерский князь 39 минут назад

      Кокорину реально вернуться.
      Мамаеву, не вижу место в сборной.

      -1
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      Рейтинг: +3123

      InterMilLano1908 > Питерский князь 31 минуту назад

      Мамаев намного лучше Коко...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11512

      Garrincha58 43 минуты назад

      репутацию? а что они должны сотворить чтобы отмыться от грязного пятна?

      0
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      ...
      Рейтинг: +15

      Питерский князь > Garrincha58 40 минут назад

      Раздать деньги бедникам.
      :)))

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      Рейтинг: +8819

      KLIM777 1 час назад

      да в сборной не такой уж перебор хороших игроков...так что чебан преувеличивает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1867

      Томик 1 час назад

      Вот что, что, а репутацию им "восстанавливать" не надо. Не та она у них была, чтобы её восстанавливать. Игру восстановить, а репутацию надо новую создавать.

      3
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      Рейтинг: +22265

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Репутация за пределами поля уже восстановлена - на свободу с чистой совестью !

      1
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      Рейтинг: +1154

      Давид59 2 часа назад

      Долго думал, но понял. Итак им надо явиться на места, где были драки и попросить своих жертв их стукнуть.

      1
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      Рейтинг: +897

      Серж 69 2 часа назад

      Да,нужно проявлять себя на поле,но никак не за его пределами.Беритесь за ум,пашите как черти,не повторяйте больше своих сомнительных "подвигов".

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