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  • Черчесов: «Чтобы Кокорин и Мамаев попали в сборную, им надо себя проявить на поле и восстановить репутацию за его пределами»

Черчесов: «Чтобы Кокорин и Мамаев попали в сборную, им надо себя проявить на поле и восстановить репутацию за его пределами»

12 декабря 2019, 13:30
15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в национальную команду форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.

— Допускаете ли появление до Евро в сборной Кокорина и/или Мамаева, если они мощно проявят себя весной? Или пятно, которое они поставили на своей репутации, смывается не сразу?

— Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Но, чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, – сказал Черчесов.

  • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
  • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
  • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
  • Оба игрока могут вернуться на поле в РПЛ после зимнего перерыва.


Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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Серж 69
1576146923
Да,нужно проявлять себя на поле,но никак не за его пределами.Беритесь за ум,пашите как черти,не повторяйте больше своих сомнительных "подвигов".
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Давид59
1576147133
Долго думал, но понял. Итак им надо явиться на места, где были драки и попросить своих жертв их стукнуть.
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Томик
1576148228
Вот что, что, а репутацию им "восстанавливать" не надо. Не та она у них была, чтобы её восстанавливать. Игру восстановить, а репутацию надо новую создавать.
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Garrincha58
1576152304
репутацию? а что они должны сотворить чтобы отмыться от грязного пятна?
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subbotaspartak
1576158797
Пахан сказал, Братва кивнула И дала в руки по два стула.
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Plyash
1576165401
Ребят надо брать,только пару стульев поближе к запасной скамейке поставить. Они не игрой,так стульями переколотят и Бельгию,и Данию.А Фины сами лягут.
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GoLenaStop
1576182834
...Чё не понял? Надо внести хорошие вступительные взносы, ведь бабла по-пьяни и дури засветили немеряно!... Общак элитнага хутбола, тля, греть надо!
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