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    Лига Европы. «Краснодар» сыграет в гостях с «Хетафе»

    Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Хетафе» и «Краснодаром».

    Игра пройдет в Хетафе на арене «Стадион Колисео Алфонсо Перес». Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Команды уже встречались друг с другом 3 октября в России – тогда испанцы выиграли со счетом 2:1.

    В заключительном туре соперники разыграют между собой путевку в плей-офф ЛЕ. «Краснодар» устроит только победа, а «Хетафе» – любой другой результат.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      ZENIT****** 6 минут назад

      Быкам-только ПОБЕДА!!!

      0
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      Рейтинг: +4259

      alp 15 минут назад

      Осталась одна надежда на Краснодар.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1342

      Decorhome 31 минуту назад

      Ну что же ждем сказки от Краснодара

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