Лига Европы. «Краснодар» сыграет в гостях с «Хетафе»

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Хетафе» и «Краснодаром».

Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисео Алфонсо Перес». Начало – в 20:55 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом 3 октября в России – тогда испанцы выиграли со счетом 2:1.

В заключительном туре соперники разыграют между собой путевку в плей-офф ЛЕ. «Краснодар» устроит только победа, а «Хетафе» – любой другой результат.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.