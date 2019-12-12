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Лига Европы. «Краснодар» сыграет в гостях с «Хетафе»

12 декабря 2019, 09:17
32

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Хетафе» и «Краснодаром».

Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисео Алфонсо Перес». Начало – в 20:55 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом 3 октября в России – тогда испанцы выиграли со счетом 2:1.

В заключительном туре соперники разыграют между собой путевку в плей-офф ЛЕ. «Краснодар» устроит только победа, а «Хетафе» – любой другой результат.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Хетафе Краснодар
Комментарии (32)
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Decorhome
1576131988
Ну что же ждем сказки от Краснодара
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Дядя Серёжа
1576136399
Чтоб не говядина там, чтоб быки... Удачи.
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Вомбат
1576137110
Краснодар, за вас вся страна как один. Удачи вам!
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Серж 69
1576139961
Шансы есть всегда,но их сегодня маловато...Однако,что же теперь,и не играть вовсе?Да,нет,играть,конечно,и играть от себя,а не плясать под испанскую дудку.Хетафе,да у себя дома,не подарок,но это не Реал,не Барса,ничего сверхъестественного там нет.Главное-быть Командой,тогда всё возможно,удачи,Краснодар!
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paracetamol
1576140813
Быки, вперед на красную тряпку!
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VVM1964
1576140983
Последний мизерный шанс на евро кубковую весну ((( , но пока он есть - будем надеяться !!!
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батог
1576141076
Удачи быки ! С богом !
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Stavropolets
1576144479
Удачи быкам
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Рубинище
1576153492
Шансов почти нет. Удачи.
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Чец
1576161016
Кубань ждет вас с победой, ребята! Будет очень трудно, но вы постарайтесь.
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