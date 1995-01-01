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    КДК оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Ростовом» на 530 тысяч рублей

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции по итогам матча 19-го тура РПЛ «Спартак»«Ростов» (1:4).

    «За использование и бросание пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров – на 100 тысяч рублей, за демонстрацию баннеров оскорбительного характера на 200 тысяч рублей, за скандирования зрителями оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

    «Ростов» оштрафован за демонстрацию одного несогласованного баннера на 25 тысяч рублей, за скандирования болельщиков – на 60 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • Часть болельщиков «Спартака» покинула матч с «Ростовом» на 30-й минуте в рамках акции «Фанат не преступник».
    • После поражения от ростовчан «Спартак» опустился на 10-е место в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +761

      Иван Петров 1986 2 минуты назад

      Так они же вроде ушли все. Или не все?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1399

      AZ 10 минут назад

      Эх... Это остаток моей ипотеки... (

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1945

      Борат 27 минут назад

      молодцы партачи!
      пускай федун, оккупант народной нефти, платит штрафы !!!
      так держать !!!
      вот умора!!!

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