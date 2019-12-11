КДК оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Ростовом» на 530 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции по итогам матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:4).

«За использование и бросание пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров – на 100 тысяч рублей, за демонстрацию баннеров оскорбительного характера на 200 тысяч рублей, за скандирования зрителями оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Ростов» оштрафован за демонстрацию одного несогласованного баннера на 25 тысяч рублей, за скандирования болельщиков – на 60 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.