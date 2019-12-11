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  • КДК оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Ростовом» на 530 тысяч рублей

КДК оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Ростовом» на 530 тысяч рублей

11 декабря 2019, 14:29
14

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции по итогам матча 19-го тура РПЛ «Спартак»«Ростов» (1:4).

«За использование и бросание пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров – на 100 тысяч рублей, за демонстрацию баннеров оскорбительного характера на 200 тысяч рублей, за скандирования зрителями оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Ростов» оштрафован за демонстрацию одного несогласованного баннера на 25 тысяч рублей, за скандирования болельщиков – на 60 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

  • Часть болельщиков «Спартака» покинула матч с «Ростовом» на 30-й минуте в рамках акции «Фанат не преступник».
  • После поражения от ростовчан «Спартак» опустился на 10-е место в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (14)
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AZ
1576064910
Эх... Это остаток моей ипотеки... (
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Иван Петров 1986
1576065398
Так они же вроде ушли все. Или не все?
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vladimir-7
1576066237
КДК приготовил себе новогоднюю премию, с клубов по штрафу, себе в безразмерный карман.
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vladimir-7
1576067131
Интересный момент, оштрафовали клуб за демонстрацию несогласованных баннеров на 100 тыс. руб., за демонстрацию баннеров оскорбительного характера на 200 тыс. руб., а это значит, что баннеры оскорбительного ха- рактера были согласованы, раз не попали в несогласованные баннеры. И тогда не нужно платить 200 тыс. руб.
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moskowcity-petrv
1576077490
Штрафуйте болел и,обстановка,на стадионах,будет меняться!как мне взять ребёнка, на футбол,если там один мат и призывы оукб и тд...совет фратрии,вы,вместо растраты времени,на дзюбу и теперь запашный на мушке с цирком.займитесь лучше,написанием нормальных кричалок!
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paracetamol
1576081188
Мало!
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den161
1576129818
"Болельщик - не преступник" - это оскорбительный или несогласованный? В РФСе @бнулись совсем....
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den161
1576129886
Я б на месте всех болел объединился и на всех матчах кричали бы "Дзюба пошел вон!"
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