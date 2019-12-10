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Мещеряков: «Не собираюсь комментировать слухи об отставке Семина»

10 декабря 2019, 17:53
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Юрия Семина.

«Нынешняя форма «Локомотива» — это вопрос, который требует внимательного рассмотрения. Он обязательно будет рассмотрен, но не сейчас. Мы всегда анализируем все и вся и рассматриваем в определенное время. Это наши внутренние дела.

Что касается слухов об отставке Семина, то я не собираюсь это комментировать. Задавайте этот вопрос тем, кто эти слухи распускает», – сказал Мещеряков.

Семин: «Отставка? Бред. Не вижу оснований для этого»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (1)
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evgevg13
1575991425
ха-ха, опять
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