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    Мещеряков: «Не собираюсь комментировать слухи об отставке Семина»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Юрия Семина.

    «Нынешняя форма «Локомотива» — это вопрос, который требует внимательного рассмотрения. Он обязательно будет рассмотрен, но не сейчас. Мы всегда анализируем все и вся и рассматриваем в определенное время. Это наши внутренние дела.

    Что касается слухов об отставке Семина, то я не собираюсь это комментировать. Задавайте этот вопрос тем, кто эти слухи распускает», – сказал Мещеряков.

    Семин: «Отставка? Бред. Не вижу оснований для этого»

    Источник: Sport24

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