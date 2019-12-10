Голы Дзюбы, Облякова и Филиппа претендуют на лучший мяч декабря в РПЛ

Объявлены номинанты на лучший гол декабря в РПЛ.
На награду претендуют голы следующих футболистов:
- Максимилиан Филипп («Динамо») — гол «Локомотиву».
- Артем Дзюба («Зенит») — гол «Динамо».
- Евгений Луценко («Арсенал») — гол «Локомотиву».
- Иван Обляков (ЦСКА) — гол «Краснодару».
- Азер Алиев («Уфа») — гол «Ахмату».
- Никита Чернов («Крылья Советов») — гол «Уралу».
- Деян Радоньич («Крылья Советов») — гол «Уралу».
- Бактиер Зайнутдинов («Ростов») — гол «Спартаку».
Кварацхелия, Беленов, Луценко – претенденты на звание игрока месяца в РПЛ
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Источник: твиттер РПЛ