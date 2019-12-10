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    Голы Дзюбы, Облякова и Филиппа претендуют на лучший мяч декабря в РПЛ

    Объявлены номинанты на лучший гол декабря в РПЛ.

    На награду претендуют голы следующих футболистов:

    • Максимилиан Филипп («Динамо») — гол «Локомотиву».
    • Артем Дзюба («Зенит») — гол «Динамо».
    • Евгений Луценко («Арсенал») — гол «Локомотиву».
    • Иван Обляков (ЦСКА) — гол «Краснодару».
    • Азер Алиев («Уфа») — гол «Ахмату».
    • Никита Чернов («Крылья Советов») — гол «Уралу».
    • Деян Радоньич («Крылья Советов») — гол «Уралу».
    • Бактиер Зайнутдинов («Ростов») — гол «Спартаку».

    Кварацхелия, Беленов, Луценко – претенденты на звание игрока месяца в РПЛ

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1938

      Борат 21 минуту назад

      а мне гол кутепова в ворота максименко понравился.
      просто ТОП!

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