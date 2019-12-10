Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Голы Дзюбы, Облякова и Филиппа претендуют на лучший мяч декабря в РПЛ

Голы Дзюбы, Облякова и Филиппа претендуют на лучший мяч декабря в РПЛ

10 декабря 2019, 12:47
4

Объявлены номинанты на лучший гол декабря в РПЛ.

На награду претендуют голы следующих футболистов:

  • Максимилиан Филипп («Динамо») — гол «Локомотиву».
  • Артем Дзюба («Зенит») — гол «Динамо».
  • Евгений Луценко («Арсенал») — гол «Локомотиву».
  • Иван Обляков (ЦСКА) — гол «Краснодару».
  • Азер Алиев («Уфа») — гол «Ахмату».
  • Никита Чернов («Крылья Советов») — гол «Уралу».
  • Деян Радоньич («Крылья Советов») — гол «Уралу».
  • Бактиер Зайнутдинов («Ростов») — гол «Спартаку».

Кварацхелия, Беленов, Луценко – претенденты на звание игрока месяца в РПЛ

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Крылья Советов Дзюба Артем Филипп Максимилиан Обляков Иван
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1575975086
Никита Чернов («Крылья Советов») — гол «Уралу». Деян Радоньич («Крылья Советов») — гол «Уралу». ------------------------------------------- А где дубль Паши Погребняка?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+