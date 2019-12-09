Главные новости дня. Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир; Эмери может возглавить «Эвертон»

Betting Insider: «Ростов» перед матчем со «Спартаком» погасил долги по зарплате за два месяца.

Эмери может возглавить «Эвертон».

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.

WADA: Россия сможет выступать в отборе на ЧМ-2022 под своим флагом.

WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир.

Витсель выбыл до конца года. Хавбек «Боруссии» упал у себя дома и повредил лицо.

Betting Insider: «Лион» и «Севилья» заинтересовались Шомуродовым.

Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь».

Россию отстранили от международных соревнований – что теперь будет с футболом?