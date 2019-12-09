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Главные новости дня. Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир; Эмери может возглавить «Эвертон»

9 декабря 2019, 23:38
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Betting Insider: «Ростов» перед матчем со «Спартаком» погасил долги по зарплате за два месяца.

Эмери может возглавить «Эвертон».

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.

WADA: Россия сможет выступать в отборе на ЧМ-2022 под своим флагом.

WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир.

Витсель выбыл до конца года. Хавбек «Боруссии» упал у себя дома и повредил лицо.

Betting Insider: «Лион» и «Севилья» заинтересовались Шомуродовым.

Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь».

Россию отстранили от международных соревнований – что теперь будет с футболом?

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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lsha.fedotov
1575944561
Извините что не в тему, недавно жена подарила средство что кардинально улучшило наш секс. Я не знал что такое бывает, но секс теперь длиться по 2 часа вместо 10 минут, стояк стал каменный, оргазмы длятся дольше и ярче и даже пенис увеличился немного. Жена теперь довольная ходит и я чувствую себя самцом. А узнала она о нем с интервью Дудя, вот оно --- https://shorturl.ca/mens
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