WADA: Россия сможет выступать в отборе на ЧМ-2022 под своим флагом

Радуемся уже хоть какой-то подачке. Спасибо и на этом, уважаемые "западные партнёры". Но я бы на вашем месте уже макнул наших грёбанных чинушей в говно так, чтобы захлебнулись нахрен. Иначе они ничего не поймут. Да хотя они и так вряд ли что-то поймут. Им уже давно похрен на эту страну и живущих тут людей. Все их интересы уже давно на западе.
Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор заявил, что отстранение сборной России будет действовать только на финальной стадии ЧМ-2022.
По его словам, футболисты российской сборной получат возможность выступать под триколором на отборочных матчах к чемпионату мира, сообщает «Интерфакс». Если Россия отберется на турнир, спортсменам придется участвовать в нейтральном статусе, отметил Тэйлор.
- Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
- Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.
WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года
Россию отстранили от международных соревнований – что теперь будет с футболом?