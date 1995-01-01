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    WADA: Россия сможет выступать в отборе на ЧМ-2022 под своим флагом

    Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор заявил, что отстранение сборной России будет действовать только на финальной стадии ЧМ-2022.

    По его словам, футболисты российской сборной получат возможность выступать под триколором на отборочных матчах к чемпионату мира, сообщает «Интерфакс». Если Россия отберется на турнир, спортсменам придется участвовать в нейтральном статусе, отметил Тэйлор.

    • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
    • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

    Россию отстранили от международных соревнований – что теперь будет с футболом?

    Источник: «Интерфакс«

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +473

      JI e x a 35 минут назад

      Радуемся уже хоть какой-то подачке. Спасибо и на этом, уважаемые "западные партнёры". Но я бы на вашем месте уже макнул наших грёбанных чинушей в говно так, чтобы захлебнулись нахрен. Иначе они ничего не поймут. Да хотя они и так вряд ли что-то поймут. Им уже давно похрен на эту страну и живущих тут людей. Все их интересы уже давно на западе.

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      Рейтинг: +10

      eugenpauk 46 минут назад

      Жёстко, накат за накатом...
      Пи#орасы
      Извините за несдержанность...

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      Рейтинг: +1648

      giluxa1963 1 час назад

      спасибо благодетели

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      Рейтинг: +865

      Серж 69 1 час назад

      Ну,хоть так,уже немного получше.

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      Рейтинг: +1225

      Genz 1 час назад

      Тогда другое дело. Наливай, Тэйлор ,обмоем это..

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