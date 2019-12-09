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  • WADA: Россия сможет выступать в отборе на ЧМ-2022 под своим флагом

WADA: Россия сможет выступать в отборе на ЧМ-2022 под своим флагом

9 декабря 2019, 17:51
6

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор заявил, что отстранение сборной России будет действовать только на финальной стадии ЧМ-2022.

По его словам, футболисты российской сборной получат возможность выступать под триколором на отборочных матчах к чемпионату мира, сообщает «Интерфакс». Если Россия отберется на турнир, спортсменам придется участвовать в нейтральном статусе, отметил Тэйлор.

  • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

Россию отстранили от международных соревнований – что теперь будет с футболом?

Источник: «Интерфакс«
Россия
Комментарии (6)
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Серж 69
1575903732
Ну,хоть так,уже немного получше.
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giluxa1963
1575904851
спасибо благодетели
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eugenpauk
1575907003
Жёстко, накат за накатом... Пи#орасы Извините за несдержанность...
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JI e x a
1575907656
Радуемся уже хоть какой-то подачке. Спасибо и на этом, уважаемые "западные партнёры". Но я бы на вашем месте уже макнул наших грёбанных чинушей в говно так, чтобы захлебнулись нахрен. Иначе они ничего не поймут. Да хотя они и так вряд ли что-то поймут. Им уже давно похрен на эту страну и живущих тут людей. Все их интересы уже давно на западе.
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general.lizyukov
1575925316
Масса Тэйлор, можно Джимбо немножко мячик попинать? Хотя бы по снегу, пока белые господа играют на газоне?
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Чуни Муни
1575942050
Спасибо тебе, папаша, за доброту, за щедрость спасибо.
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