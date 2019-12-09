WADA: Россия сможет выступать в отборе на ЧМ-2022 под своим флагом

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор заявил, что отстранение сборной России будет действовать только на финальной стадии ЧМ-2022.

По его словам, футболисты российской сборной получат возможность выступать под триколором на отборочных матчах к чемпионату мира, сообщает «Интерфакс». Если Россия отберется на турнир, спортсменам придется участвовать в нейтральном статусе, отметил Тэйлор.

Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.

Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

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