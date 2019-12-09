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    Россию отстранили от международных соревнований – что теперь будет с футболом?


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    Голосов: 2
    Сегодня, 16:11
    Главные вопрос по ЧЕ-2020, финалу ЛЧ-2021, ЧМ-2022.

    Исполком ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) на четыре года дисквалифицировал Россию от участия в крупных международных спортивных соревнованиях.

    Это значит, что в ближайшие четыре года Россия не сможет принимать крупные международные турнир. И претендовать на их проведение. А спортсмены будут на них выступать только в нейтральном статусе. Без гимна, флага и другой национальной символики.

    Причину вы знаете: все из-за антидопингового скандала и манипуляций со стороны России допинговыми пробами.

    Ну и: Россия может обжаловать решение ВАДА в течение 21 дней.

    Как это скажется на футболе?

    Сначала про Евро-2020. Турнир проходит под организацией УЕФА, которая не подчиняется ВАДА. К тому же чемпионат Европы – не мультиспортивное соревнование, а континентальное, по одному виду спорта. УЕФА может принимать решение самостоятельно, и в ВАДА это подтверждают.

    То же самое относится и к финалу Лиги чемпионов-2021 в Петербурге. Решение о возможном переносе в другую страну принимает только УЕФА.

    Авторитетная британская газета The Telegraph подтверждает: «Любой бан касается только мировых чемпионатов, когда речь идет о событиях в одном виде спорта. Это пробел в кодексе ВАДА. Это означает, что УЕФА не обязана исключать Россию из числа участников Евро-2020 или отбирать у Санкт-Петербурга три матча группового этапа и четвертьфинал. Как и финал Лиги чемпионов-2021».

    Теперь про ЧМ-2022. Здесь сложнее. ФИФА в числе организаций, которые подписали кодекс ВАДА. И поэтому должна следовать всем рекомендациями антидопингового кодекса.

    Вы скажите, а ведь УЕФА – часть ФИФА. Да. Но УЕФА не подписывал кодекс ВАДА.

    Зато уже появились разъяснения ВАДА:

    «Россия не сможет выступать под своим флагом и названием «Россия», только если пройдет на отбор ЧМ-2022. Также каждый футболист будет обязан пройти процедуру допуска».

    Что из этого следует:

    А) Отбор на ЧМ Россия играет как обычно: под своим названием, флагом и с гимном. Если попадет на ЧМ – тогда уже без символики и названия.

    Б) Вероятно, это официально. Решение должна подтвердить ФИФА, которая чутко прислушивается к ВАДА.

    Пока ФИФА свою позицию по поводу ЧМ-2022 и участия там сборной России не выразила. Но в пресс-службе говорят, что решение приняли к сведению и находятся в постоянном контакте с ВАДА.

    Что говорят наши чиновники

    • Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин:

    «Мы уже говорили, что наш партнер – это УЕФА. Мы настолько уже продвинулись в подготовке, что нам как организаторам было бы странно увидеть какие-то дискуссии об изменениях. Надеемся на адекватное восприятие рекомендаций ВАДА. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены».

    • Президент РФС Вячеслав Колосков:

    «На ЧМ-2022 надо еще выйти. По поводу отбора сказать ничего не могу – реакции ФИФА еще нет. Я твердо убежден, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы мы точно выступим под своим флагом».

    • Член исполкома РФС Игорь Лебедев:

    «Возможны негативные решения для нашей страны. Потому что ФИФА, которая является имеет договор с ВАДА и решения ВАДА для нее имеют значение. За последние несколько лет никаких претензий со стороны ФИФА или УЕФА к нам не было. Я думаю, на 99 процентов, что чемпионат Европы будет сохранен. Сборная России примет в нем участие как сборная России. И те матчи, которые запланированы в Петербурге состоятся»

    • Пресс-служба РФС:

    «Мы пока не получали официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также организации мероприятий в России».

    Итоги, коротко

    1) Проведение Петербургом ЧЕ-2020 и участие сборной России – вряд ли перенесут и запретят.

    2) Проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге – вряд ли отменят.

    3) Отбор и участие на ЧМ-2022 – скорее всего: сможем сыграть; но если поедем в Катар, то без названия, флага и гимна.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      Advocaatt 28 минут назад

      Что-то американцы совсем оборзели. Своим марионеточным ВАДА они внаглую организовывают надругательства над Россией. Во-первых этого допинга в спорте и помимо России валом. А во-вторых, если они хотят именно борьбы с допингом, дак пусть создают спецкомиссию и проверяют всех допускаемых к соревнованиям спортсменов. А они, с..ки, хотят Россию унизить, а не допинг побороть.

      1
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      Рейтинг: +1057

      alarm 33 минуты назад

      пользуясь случаем, предлагаю расформировать спартак, как позор страны.

      1
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      Рейтинг: +9234

      silver29 1 час назад

      За одну цитату Колоскова "На ЧМ-2022 надо еще выйти" его надо выгнать без выходного пособия, и даже не за сомнения, а за то что Россия его в других видах спорта не волнует.

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