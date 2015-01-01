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    Betting Insider: «Ростов» перед матчем со «Спартаком» погасил долги по зарплате за два месяца

    Игрокам «Ростова» частично выплатили задолженность по зарплате, сообщает Betting Insider.

    По информации источника, речь идет о долгах за сентябрь и октябрь. Произошло это в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

    Кроме того, футболистам пообещали скорое погашение задолженностей по премиальным и другим выплатам.

    • «Ростов» в гостях разгромил «Спартак» со счетом 4:1.
    • По итогам 19 туров донская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +394

      Ссппааррттаакк 3 минуты назад

      А Спартак как минимум в пять раз больше получает, без всяких задержек.

      0
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      Рейтинг: +2589

      TOMSON 10 минут назад

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