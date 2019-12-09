Betting Insider: «Ростов» перед матчем со «Спартаком» погасил долги по зарплате за два месяца

Игрокам «Ростова» частично выплатили задолженность по зарплате, сообщает Betting Insider.
По информации источника, речь идет о долгах за сентябрь и октябрь. Произошло это в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».
Кроме того, футболистам пообещали скорое погашение задолженностей по премиальным и другим выплатам.
- «Ростов» в гостях разгромил «Спартак» со счетом 4:1.
- По итогам 19 туров донская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Betting Insider
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