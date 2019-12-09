Betting Insider: «Ростов» перед матчем со «Спартаком» погасил долги по зарплате за два месяца

Игрокам «Ростова» частично выплатили задолженность по зарплате, сообщает Betting Insider.

По информации источника, речь идет о долгах за сентябрь и октябрь. Произошло это в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

Кроме того, футболистам пообещали скорое погашение задолженностей по премиальным и другим выплатам.