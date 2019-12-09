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  • Betting Insider: «Ростов» перед матчем со «Спартаком» погасил долги по зарплате за два месяца

Betting Insider: «Ростов» перед матчем со «Спартаком» погасил долги по зарплате за два месяца

9 декабря 2019, 19:17
27

Игрокам «Ростова» частично выплатили задолженность по зарплате, сообщает Betting Insider.

По информации источника, речь идет о долгах за сентябрь и октябрь. Произошло это в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

Кроме того, футболистам пообещали скорое погашение задолженностей по премиальным и другим выплатам.

  • «Ростов» в гостях разгромил «Спартак» со счетом 4:1.
  • По итогам 19 туров донская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (27)
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Ссппааррттаакк
1575909697
А Спартак как минимум в пять раз больше получает, без всяких задержек.
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порт
1575911135
Похоже спартаку пол года уже не платят, раз так играют.
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raritet
1575911671
Так вот оно в чем дело. Какая тактика, какая стратегия. Вот это Ростов. Показал всей РПЛ, как нужно работать с кадрами....Тедеско в жизни до этого не дойти своим умом. Наверняка увезет НОу-Хау в Германию и запатентует там...
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MaxRnD
1575911887
Вот, что зарплата животворящая делает ! ))
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Mister_Tomsk
1575912348
может спартак, тоже на хлеб и воду на пару месяцев посадить? или на всю зиму вообще
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ROSTOV SUPER
1575914953
Ну , значит парни вообще в нормальном настроении по отпускам поехали !
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kliker
1575915578
Футболистам теперь платят два раза за сезон, перед матчами со Спартаком.
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GoLenaStop
1575917186
Да, товарищи, деньги пока еще никто не отменял. От каждого по способностям, каждому по труду в его наличных деньгах! Ростсельмаш, зарабатывай достойной игрой и дальше. С ув.
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Давид59
1575917354
Да, похоже перед матчем с Зенитом не наскребли. Всё просто , оказывается, "позолоти ручку", будет тебе счастье
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portero
1575919600
это хорошо! но хочется без долгов и стабильно до конца сезона .
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