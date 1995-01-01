Витсель выбыл до конца года. Хавбек «Боруссии» упал у себя дома и повредил лицо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель получил травму лица.

«Аксель Витсель выбыл до конца года. Полузащитник «Боруссии» упал у себя дома и повредил лицо, его уже прооперировали», – сообщается в твиттере УЕФА.