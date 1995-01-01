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    Витсель выбыл до конца года. Хавбек «Боруссии» упал у себя дома и повредил лицо

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель получил травму лица.

    «Аксель Витсель выбыл до конца года. Полузащитник «Боруссии» упал у себя дома и повредил лицо, его уже прооперировали», – сообщается в твиттере УЕФА.

    Источник: твиттер УЕФА

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1293

      neim 17 минут назад

      Наверное раза три-четыре подряд упал, да так, что оперировать пришлось ?
      Что-то с трудом верится в версию с падением.

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