Витсель выбыл до конца года. Хавбек «Боруссии» упал у себя дома и повредил лицо

Наверное раза три-четыре подряд упал, да так, что оперировать пришлось ?
Что-то с трудом верится в версию с падением.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель получил травму лица.
«Аксель Витсель выбыл до конца года. Полузащитник «Боруссии» упал у себя дома и повредил лицо, его уже прооперировали», – сообщается в твиттере УЕФА.
- До конца года «Боруссия» сыграет четыре матча: в Лиге чемпионов со «Славией», и в Бундеслиге с «Майнцом», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхаймом».
- В этом сезоне Витсель сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.