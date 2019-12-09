Карпин: «Отыграть такой отрыв у «Зенита» практически нереально»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы своей команды побороться с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Отыграть такой отрыв у «Зенита» практически нереально. Все будут стараться, но, повторюсь, практически нереально. «Зенит» не проиграет так много. Уже будет сложно бороться с ними за первое место. Для этого в оставшихся 11 турах «Зенит» должен проиграть четыре матча, а кто-то из конкурентов должен выиграть все 11 матчей», – сказал Карпин.

В 19 турах РПЛ «Зенит» набрал 45 очков.

На втором месте в чемпионате идет «Краснодар» с 35 баллами в активе.

«Ростов», ЦСКА и «Локомотив» заработали по 34 очка и делят третью-пятую строчку.

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