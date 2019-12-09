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    Карпин: «Отыграть такой отрыв у «Зенита» практически нереально»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы своей команды побороться с «Зенитом» за чемпионский титул.

    «Отыграть такой отрыв у «Зенита» практически нереально. Все будут стараться, но, повторюсь, практически нереально. «Зенит» не проиграет так много. Уже будет сложно бороться с ними за первое место. Для этого в оставшихся 11 турах «Зенит» должен проиграть четыре матча, а кто-то из конкурентов должен выиграть все 11 матчей», – сказал Карпин.

    • В 19 турах РПЛ «Зенит» набрал 45 очков.
    • На втором месте в чемпионате идет «Краснодар» с 35 баллами в активе.
    • «Ростов», ЦСКА и «Локомотив» заработали по 34 очка и делят третью-пятую строчку.

    Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1932

      Борат 26 минут назад

      Валера, ты за второе место вцепись и не отпускай! Палыч уже не тянет, ну а Краснодару третьего хватит)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1108

      Давид59 > Борат 23 минуты назад

      А сколько команд в Лигу чемпионов попадает? Если две, то Краснодару третьего не хватит

      0
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      Рейтинг: +634

      KPCCSPB > Давид59 9 минут назад

      После такой ЛЕ, лучше их подальше от ЛЧ держать...

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