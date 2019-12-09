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  • Карпин: «Отыграть такой отрыв у «Зенита» практически нереально»

Карпин: «Отыграть такой отрыв у «Зенита» практически нереально»

9 декабря 2019, 22:47
13

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы своей команды побороться с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Отыграть такой отрыв у «Зенита» практически нереально. Все будут стараться, но, повторюсь, практически нереально. «Зенит» не проиграет так много. Уже будет сложно бороться с ними за первое место. Для этого в оставшихся 11 турах «Зенит» должен проиграть четыре матча, а кто-то из конкурентов должен выиграть все 11 матчей», – сказал Карпин.

  • В 19 турах РПЛ «Зенит» набрал 45 очков.
  • На втором месте в чемпионате идет «Краснодар» с 35 баллами в активе.
  • «Ростов», ЦСКА и «Локомотив» заработали по 34 очка и делят третью-пятую строчку.

Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Plyash
1575923958
За 11-ть оставшихся игр отыграть 11очков ? Кто-то ещё думает по другому? "Ну тогда мы идём к Вам..." (от имени психиатра из Кащенко)
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general.lizyukov
1575926212
А Лёня сумел )))
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житель СПб
1575928477
Тот же Карпов когда-то говорил иначе. Так что речь он сейчас ведет не об очках - а о соотношении сил команд Лиги. И если в прошлом сезоне Зенит с другими лидерами играл не так ярко, набрав больше очков за счет других команд, то сейчас понятно: Зенит объективно сильнее любой команды Лиги, и они неспособны на данный момент преодолеть сложившееся преимущество лидера.
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lsha.fedotov
1575944609
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- http://miorez.2sms.ru
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Ганнибал Лектор
1575957739
Зенит - чемпион! А вот борьба за вторую путёвку в Лигу чемпионов будет жаркой. Объективно там интереснее будет Краснодар, Ростову хватит и ЛЕ. Московские же по традиции сольют любой турнир, чтобы бороться за путёвки в следующий. Надоели.
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SPbZenit12
1575960000
Ну если Зенит упустит 1ое место в этом сезоне, то это крах конечно. Или (для тех, кто "гаспромфсекупил") Москва в перерыве поработает и через судей сольет Зенит.
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paracetamol
1575960202
Карпин уже отыграл отрыв в Питере 1-6. Помолчал бы лучше. ЦСКА, «Локомотив» и быки - вот твои соперники.
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vladimir-7
1575961736
А кто даст отыграть такой отрыв, зря старались что ли? Раз пошла такая кухня, то нужно клубам так же выбрать команду, которая будет чемпионом, какие должны быть на последующих местах и всё будет так, как нужно.
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Ссппааррттаакк
1575972086
Валера! все - равно Молодец.
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