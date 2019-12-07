«Уфа»: «В Грозный приехали семь фанатов. Они покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ахматом»

Болельщики «Уфы» присоединятся к массовой протестной акции фанатов других клубов, которые покидают стадионы по ходу матчей 19-го тура РПЛ. Они выражают солидарность задержанным в прошлые выходные болельщикам «Спартака».
«На выездной матч «Ахмат» – «Уфа» в Грозный приехали семь фанатов «Уфы», которые покинут стадион на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов», – информируют уфимцы.
- Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
- Сообщалось о сотнях задержанных.
- В РПЛ лидирует «Зенит».
Источник: твиттер «Уфы»