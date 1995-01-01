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    «Уфа»: «В Грозный приехали семь фанатов. Они покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ахматом»

    Болельщики «Уфы» присоединятся к массовой протестной акции фанатов других клубов, которые покидают стадионы по ходу матчей 19-го тура РПЛ. Они выражают солидарность задержанным в прошлые выходные болельщикам «Спартака».

    «На выездной матч «Ахмат» – «Уфа» в Грозный приехали семь фанатов «Уфы», которые покинут стадион на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов», – информируют уфимцы.

    • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
    • Сообщалось о сотнях задержанных.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии17
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      Рейтинг: +123

      aleksandr1969 23 минуты назад

      И да для информации рассосавшись за 5 минут до конца первого тайма эти болелы прут на другие сектора досматривать матч.

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      Рейтинг: +123

      aleksandr1969 27 минут назад

      Семь человек?????? Это круто вы войдете в историю! Пишите фамилии про вас будут все говорить. Вот дебилы.

      0
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      Рейтинг: +817

      kazak161 1 час назад

      Идиоты! Маразм крепчает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +89

      NEONFOL 1 час назад

      чё вы как стадный инстинкт то, это акция ерунда

      0
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      Рейтинг: +445

      Файдаэн 1 час назад

      терек проигнорирует протесты.

      0
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      Рейтинг: +1382

      AZ 1 час назад

      7 человек даже никто не заметит...

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      Рейтинг: +455

      Lilipyt > AZ 1 час назад

      Важно только количество?

      0
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      Рейтинг: +68

      southerner > AZ 20 минут назад

      поэтому и написали:) можно было сказать что 50 фанатов, все равно никто их не заметил бы.

      0
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      Рейтинг: +68

      southerner > Lilipyt 20 минут назад

      именно количество, если весь стадион встанет и уйдет, тогда это будет значимо.

      1
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      Рейтинг: +1382

      AZ > Lilipyt 15 минут назад

      в данном случае да. Потому что это акция протеста. 7 человек - это ерунда. Смысла приезжать вообще не было... Какой смысл, если на стадионе этого никто не заметит... Питерский Вираж ушел, заметили вон все, кроме Рауша... а этих болел Уфы, вообще никто не заметит

      0
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      Рейтинг: +865

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Молодцы ребята, уважение,.

      2
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      Рейтинг: +4473

      3a zenit 1 час назад

      еду такой туристом в Австралию,стою на респе гостиницы минут 30 и ухожу с криками-свободу болельщикам Спартака!Реакция нормальных людей-д о л ба ё б!

      1
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      Рейтинг: +19828

      VVM1964 > 3a zenit 1 час назад

      Это реакция людей делом доказывающих и отстаивающих свою ( пусть даже спорную ) позицию и это достойно уважения , во всяком случае в сравнении с теми кто только и может как щелкать по клавиатуре .

      1
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      Рейтинг: +11

      фксм85 > VVM1964 33 минуты назад

      Только не все это понимают.Основная масса думает:"Меня не трогают и слава Богу"Вот они и есть СТАДО.А ребята отстаивают свою позицию и достойны уважения.

      0
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      Рейтинг: +123

      aleksandr1969 > VVM1964 25 минут назад

      А сам-то где щелкаешь?

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      Рейтинг: +4473

      3a zenit > фксм85 19 минут назад

      что по твоему меня не трогают,ты это ощущал когда система тебя мочит или законами тебя душат?Вот когда у тебя в наглую забирают и режут твоих детей чтоб ты отдал то что нужно...вы равняете одуванчики с розой которая до крови колет.Не трогают...тебя держали в подозрении на убийство(48 ножевых,горло перерезано.камнем по башке) два дня буйных избиений молодыми бухими операми по ночам с словами-ты гнида его убил.возьми на себя будешь крутым на зоне,от пяток до шеи синими точками покрытый из за б л я д ской капли крови на моём пороге?Пресечь в корне всё это движение считаю правильным.Не умрут и держат их в норм условиях.

      1
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      Рейтинг: +1229

      Boeung777 1 час назад

      Приехать из Уфы в Грозный, чтобы не посмотреть матч. При всём уважении к акции, это глупо, мягко говоря.

      4
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