«Уфа»: «В Грозный приехали семь фанатов. Они покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ахматом»

Болельщики «Уфы» присоединятся к массовой протестной акции фанатов других клубов, которые покидают стадионы по ходу матчей 19-го тура РПЛ. Они выражают солидарность задержанным в прошлые выходные болельщикам «Спартака».

«На выездной матч «Ахмат» – «Уфа» в Грозный приехали семь фанатов «Уфы», которые покинут стадион на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов», – информируют уфимцы.