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  • «Уфа»: «В Грозный приехали семь фанатов. Они покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ахматом»

«Уфа»: «В Грозный приехали семь фанатов. Они покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ахматом»

7 декабря 2019, 17:52
33

Болельщики «Уфы» присоединятся к массовой протестной акции фанатов других клубов, которые покидают стадионы по ходу матчей 19-го тура РПЛ. Они выражают солидарность задержанным в прошлые выходные болельщикам «Спартака».

«На выездной матч «Ахмат» – «Уфа» в Грозный приехали семь фанатов «Уфы», которые покинут стадион на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов», – информируют уфимцы.

  • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
  • Сообщалось о сотнях задержанных.
  • В РПЛ лидирует «Зенит».

Источник: твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Ахмат Уфа
Комментарии (33)
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Boeung777
1575730963
Приехать из Уфы в Грозный, чтобы не посмотреть матч. При всём уважении к акции, это глупо, мягко говоря.
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3a zenit
1575731009
еду такой туристом в Австралию,стою на респе гостиницы минут 30 и ухожу с криками-свободу болельщикам Спартака!Реакция нормальных людей-д о л ба ё б!
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Frankfurt Am Main
1575731023
Молодцы ребята, уважение,.
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NEONFOL
1575733165
чё вы как стадный инстинкт то, это акция ерунда
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kazak161
1575733552
Идиоты! Маразм крепчает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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aleksandr1969
1575735700
Семь человек?????? Это круто вы войдете в историю! Пишите фамилии про вас будут все говорить. Вот дебилы.
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aleksandr1969
1575735944
И да для информации рассосавшись за 5 минут до конца первого тайма эти болелы прут на другие сектора досматривать матч.
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Ссппааррттаакк
1575738993
И Глушакова пусть заберут.
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aleksandr1969
1575739002
Ну как семь человек уже на пути домой?
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В натуре кипяток
1575808280
В стране раскол на мелкие группы
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