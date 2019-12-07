Фанаты «Краснодара» на матче с ЦСКА поддержат акцию протеста против действий полиции

Объединение болельщиков «Краснодара» «South Supporters» пообещало поддержать акцию протеста против действий полиции по отношению к фанатам клубов РПЛ.

Сегодня южане примут ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата.

В пятницу по ходу первого тайма трибуны покинули фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала».

Болельщики армейцев также анонсировали участие в акции.

«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне.

В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча. Краснодар – это Мы!» – говорится в публикации «South Supporters».