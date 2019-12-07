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  • Фанаты «Краснодара» на матче с ЦСКА поддержат акцию протеста против действий полиции

Фанаты «Краснодара» на матче с ЦСКА поддержат акцию протеста против действий полиции

7 декабря 2019, 11:50
13

Объединение болельщиков «Краснодара» «South Supporters» пообещало поддержать акцию протеста против действий полиции по отношению к фанатам клубов РПЛ.

«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне.

В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча. Краснодар – это Мы!» – говорится в публикации «South Supporters».

Источник: Сообщество фанатского коллектива «South Supporters» во «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
Комментарии (13)
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ruded
1575713787
сдается мне, что обычные посетители стадионов только выиграют от этого перфоманса.. ведь большинство не идет на матчи, потому что нельзя туда детей водить, если ты в адеквате.
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Кузьмич на трибуне
1575718718
Фанатское движение всех клубов, должно провести организованную акцию :" На футбол не ходим"! Это будет самая правильная акция. Я буду аплодировать им стоя.
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Nesterenko
1575718779
Ага, ещё на ЕВРО тоже уйдите.
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Frankfurt Am Main
1575724597
Колокольцев Владимир Александрович назначен министр внутренних дел Российской Федерации.. ((
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Ростов рулит.
1575729565
Первый тайм закончился, но ни кто ни куда не ушёл. Цска - Краснодар.
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