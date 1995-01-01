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    Фанаты «Краснодара» на матче с ЦСКА поддержат акцию протеста против действий полиции

    Объединение болельщиков «Краснодара» «South Supporters» пообещало поддержать акцию протеста против действий полиции по отношению к фанатам клубов РПЛ.

    «За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне.

    В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча. Краснодар – это Мы!» – говорится в публикации «South Supporters».

    Источник: Сообщество фанатского коллектива «South Supporters» во «ВКонтакте»

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