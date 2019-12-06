Перед матчем 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (3:0) форвард хозяев Александр Кокорин получил грамоту «За благие дела». Ее футболисту вручили за поддержку детского футбола в Белгородской области.
Также грамоту получили Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Ерохин, пишет «Газета.ru». Кокорин появится в официальных матчах в следующем году.
- В сентябре Кокорин освободился из исправительной колонии.
- В прошлом году форвард участвовал в избиении двух человек в Москве.
- До «Зенита» Кокорин выступал за «Динамо».
Источник: «Газета.ru»