Перед матчем 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (3:0) форвард хозяев Александр Кокорин получил грамоту «За благие дела». Ее футболисту вручили за поддержку детского футбола в Белгородской области.

Также грамоту получили Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Ерохин, пишет «Газета.ru». Кокорин появится в официальных матчах в следующем году.