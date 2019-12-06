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Кокорин получил грамоту «За благие дела»

6 декабря 2019, 21:15
14

Перед матчем 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (3:0) форвард хозяев Александр Кокорин получил грамоту «За благие дела». Ее футболисту вручили за поддержку детского футбола в Белгородской области.

Также грамоту получили Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Ерохин, пишет «Газета.ru». Кокорин появится в официальных матчах в следующем году.

  • В сентябре Кокорин освободился из исправительной колонии.
  • В прошлом году форвард участвовал в избиении двух человек в Москве.
  • До «Зенита» Кокорин выступал за «Динамо».

Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (14)
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paracetamol
1575658844
Человеку грамоту дают за благотворительность, а морковские менты его в каталажку сажают.
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dimmmka
1575658919
Короновали...
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Иван_Невский
1575661196
чтоб было что в суде предъявлять.
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Plyash
1575663182
Выпустили по у.д.о., то есть судимость ещё не снята за хулиганку, а уже грамоту "За благие дела" вручили.Эх,бедная Россия...
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vmonomah17
1575664985
Образец для подражания, как никак)))
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Derzkiy1
1575672005
Ротенберг больше всех спаивал страну , так ему орденов куча тоже надавали ..... Наша Раша
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woyser
1575686897
Переосмыслил свою жизнь (времени у него достаточно было), сделал перезагрузку и стал заниматься благими делами. Если и дальше так будет делать, может и станет хорошим человеком.
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Сильвербой
1575697902
Все правильно, хорошему человеку почет и уважение!!! Страна гордится своими героями!!!
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ALEX ML
1575718877
И золотой стул в придачу
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