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    Кокорин получил грамоту «За благие дела»

    Перед матчем 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (3:0) форвард хозяев Александр Кокорин получил грамоту «За благие дела». Ее футболисту вручили за поддержку детского футбола в Белгородской области.

    Также грамоту получили Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Ерохин, пишет «Газета.ru». Кокорин появится в официальных матчах в следующем году.

    • В сентябре Кокорин освободился из исправительной колонии.
    • В прошлом году форвард участвовал в избиении двух человек в Москве.
    • До «Зенита» Кокорин выступал за «Динамо».

    Источник: «Газета.ru»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1925

      Иван_Невский 3 секунды назад

      чтоб было что в суде предъявлять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +745

      dimmmka 38 минут назад

      Короновали...

      1
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      ...
      Рейтинг: +10755

      vladimir-7 > dimmmka 2 минуты назад

      Теперь Кокорин-форвард в законе.

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      Рейтинг: +4429

      paracetamol 39 минут назад

      Человеку грамоту дают за благотворительность, а морковские менты его в каталажку сажают.

      0
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      Рейтинг: +236

      Граф2019 > paracetamol 16 минут назад

      тебе по морде ... а детишкам конфеты!

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