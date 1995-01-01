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    Аршавин: «Слышал о «Динамо» и «Рубине», но посоветовал бы Слуцкому ехать в «Сочи»

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал экс-тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».

    «Я слышал о «Динамо» и «Рубине». Но я бы посоветовал ехать в «Сочи». Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед.

    АЕК – не та Европа, которая была до этого, не Нидерланды с Англией. Мне кажется, лучше поработать в РПЛ, чем в АЕКе», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

    • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
    • До этого российский тренер возглавлял «Халл Сити».

    Агент Слуцкого: «АЕК был заинтересован в Леониде. Но он должен все обдумать, прежде чем делать следующий шаг в карьере»

    «РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»



    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +69

      NEONFOL 12 минут назад

      Аршавкин предлагает лучшему российскому специалисту ехать в зенит-3, более известный как клуб Сочи, или тупой или прикидывается

      2
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      Рейтинг: +506

      S.K.V. 16 минут назад

      Однозначно Сочи. Если Рубин Хочешь не хочешь а все будут сравнивать с успехами Бердыева. В Динамо -глупо менять Новикова команда на подьеме,показывает лучший футбол за долгое время.

      1
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      Рейтинг: +1625

      giluxa1963 23 минуты назад

      ЕГО ВОЛГОГРАД ЖДЕТ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1827

      SunRomeS > giluxa1963 5 минут назад

      Сомневаюсь, особенно после его вью про руководство Ротора. А так, я был бы даже очень рад, земляки все таки))

      0
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      Рейтинг: +1220

      Decorhome 23 минуты назад

      Не думаю что хорошая идея.

      0
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      Рейтинг: +2584

      пряник929 25 минут назад

      Пусть в ЦСКА возвращается, у Семина было несколько возвращений....

      1
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      Рейтинг: +853

      Из Твери Леха > пряник929 21 минуту назад

      Это после плакатов с его перечеркнутой физиономией?

      0
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      Рейтинг: +10742

      vladimir-7 > пряник929 5 минут назад

      В ЦСКА ему еще рано, пусть отведет душу в футбольной Европе.

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