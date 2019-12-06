Аршавин: «Слышал о «Динамо» и «Рубине», но посоветовал бы Слуцкому ехать в «Сочи»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал экс-тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».

«Я слышал о «Динамо» и «Рубине». Но я бы посоветовал ехать в «Сочи». Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед.

АЕК – не та Европа, которая была до этого, не Нидерланды с Англией. Мне кажется, лучше поработать в РПЛ, чем в АЕКе», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.

До этого российский тренер возглавлял «Халл Сити».

Агент Слуцкого: «АЕК был заинтересован в Леониде. Но он должен все обдумать, прежде чем делать следующий шаг в карьере»

«РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»





