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  • Аршавин: «Слышал о «Динамо» и «Рубине», но посоветовал бы Слуцкому ехать в «Сочи»

Аршавин: «Слышал о «Динамо» и «Рубине», но посоветовал бы Слуцкому ехать в «Сочи»

6 декабря 2019, 17:19
24

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал экс-тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».

«Я слышал о «Динамо» и «Рубине». Но я бы посоветовал ехать в «Сочи». Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед.

АЕК – не та Европа, которая была до этого, не Нидерланды с Англией. Мне кажется, лучше поработать в РПЛ, чем в АЕКе», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

  • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
  • До этого российский тренер возглавлял «Халл Сити».

Агент Слуцкого: «АЕК был заинтересован в Леониде. Но он должен все обдумать, прежде чем делать следующий шаг в карьере»

«РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»



Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Зенит Рубин Аршавин Андрей Слуцкий Леонид
Комментарии (24)
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пряник929
1575642254
Пусть в ЦСКА возвращается, у Семина было несколько возвращений....
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giluxa1963
1575642375
ЕГО ВОЛГОГРАД ЖДЕТ
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S.K.V.
1575642783
Однозначно Сочи. Если Рубин Хочешь не хочешь а все будут сравнивать с успехами Бердыева. В Динамо -глупо менять Новикова команда на подьеме,показывает лучший футбол за долгое время.
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NEONFOL
1575643037
Аршавкин предлагает лучшему российскому специалисту ехать в зенит-3, более известный как клуб Сочи, или тупой или прикидывается
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vladimir-7
1575643784
Вот ты и иди тренируй Заболотного и ему подобных из болота.
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NEONFOL
1575643838
Транзитом через Сочи ехать в Зенит, Слуцкий я думаю не такой моральный урод, он мог возглавить любой российский клуб, но не стал предавать коней и уехал в неизвестный витесс, Анрюшка, по себе людей не надо мерить
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McDuff
1575644023
еще одно подтверждение того, что сочи - неотъемлемая часть зенита
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tushkanlz
1575647893
Слуцкий ,как-то, и сам решит - куда и зачем ехать . Без советчиков обойдётся...как-то.
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Дедуктор
1575648222
Слуцкий - раздутая прессой фигура. А по факту, это трусливое глуповатое ч...ло. В бытность в ЦСКА, имея слаженный мощный состав, слуцкер постоянно практиковал трусливую тактику с по-дурацки навязчивым искусственным оффсайдом. Слуцкер провалился во всех европейских клубах, где побывал. С какой стати эту дешевку должен привечать "любой российский клуб"? У нас без работы Аленичев, Тихонов, Бердыев и много других гораздо более достойных кандидатов, нежели этот жиртрест. Во всяком случае, от ворот ЦСКА слуцкера гнать надо сра...й метлой.
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From1945
1575652612
Какой на фиг Сочи, или вчера Греция - Слуцкеру - в Израидь!
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